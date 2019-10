Arzobispo de La Habana se convierte en Cardenal este sábado

MIAMI, Estados Unidos.- En una reciente entrevista con la revista de la Iglesia Católica cubana, Palabra Nueva, el nuevo arzobispo de La Habana, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, aseguró que nunca soñó “con ser cardenal”, y que el Espíritu Santo tendría que estar loco para hacerlo Papa.

Monseñor García Rodríguez se prepara además para su investidura como el nuevo cardenal cubano y tercero en la historia del país, en una ceremonia que tendrá lugar este sábado en la ciudad del Vaticano.

“Quien sueñe con ser cardenal está loco”, dijo el arzobispo en sus declaraciones, quien aseguró que “en todas las misas pedimos ‘por todos los obispos, por el Papa Francisco, y por mí, indigno siervo tuyo’. Y lo soy, por eso así hacemos en todas las misas”.

Ante el cuestionamiento sobre las cualidades que deberá reunir un cardenal para ganar su voto cuando llegue el momento de elegir al sucesor del actual jefe de la Iglesia Católica, Monseñor García Rodríguez dijo que “debería tener el estilo del Papa Francisco, su deseo de una Iglesia en salida, cercana a los más necesitados”.

“El sucesor del Santo Padre debería ser alguien que continúe con su línea, aunque por supuesto tendría sus carismas especiales. Pero el camino es el trazado por este pontificado”.

Así mismo, monseñor dijo a Palabra Nueva que prefiere trabajar en silencio, alejado de las miradas. “Cuando me nombraron obispo, los que son cercanos a mí me dijeron: ‘Sigue siendo el mismo’. Cuando me nombraron arzobispo de La Habana, aquellos a quienes siento como amigos me dijeron: ‘Sigue siendo el mismo’. Yo estoy seguro de que el Papa ahora me dirá: ‘Sigue siendo el mismo”.

Hasta el nombramiento ahora de Monseñor García, Cuba había tenido dos cardenales, el fallecido Monseñor Jaime Ortega Alamino, proclamado por el Papa Juan Pablo II el 26 de noviembre de 1994, y anteriormente Manuel Arteaga Betancourt, investido en febrero de 1946 por el Papa entonces Pío XII.

De acuerdo a la entrevista, el arzobispo habanero tendrá entre sus funciones la de participar en el grupo de cardenales que ejercen el voto para escoger a un nuevo Pontífice, llegado el momento, pues Monseñor García Rodríguez tiene menos de 71 años, de acuerdo a las estipulaciones del Vaticano.