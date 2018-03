Arrestado violentamente en Holanda cubano que había pedido asilo político

ÁMSTERDAM.- La policía holandesa irrumpió este martes en la mañana en el apartamento donde se hospedaba un joven cubano que había solicitado asilo político en esa nación europea.

Alejandro Urtube, de 19 años, se hallaba en el apartamento A329 del Centro de Acogida para Inmigrantes de Alkmaar.

De acuerdo a testigos, los oficiales sorprendieron al joven durmiendo, lo tiraron al suelo y comenzaron a recoger sus pertenencias en lo que una traductora decía: “Señor Urtube, usted queda detenido por la Gendarmería Real Holandesa por llegar al fin de su proceso de solicitud de asilo”.

Según narra su compañero, Alberto Alonso, Alejandro fue a tomar su celular y uno de los cuatro policías lo inmovilizó. El cubano se encuentra ahora mismo en el Centro de Detención para Emigrantes de Rotterdam y se ha declarado en huelga de hambre.

Urtube y otros cubanos se encuentran en diversos campos de refugiados de los Países Bajos, todos en medio de un proceso de asilo político.

Las autoridades explicaron que están conscientes de que los cubanos huyen a España cuando se acerca el fin de su solicitud de asilo y se niegan a ser extraditados a Cuba, algo que no pueden permitir.

El detenido solicitó un abogado especialista en Inmigración e impugnará a su abogada y a la Policía por el proceder inadecuado contra su persona.

En una llamada que se le realizara a la abogada de Urtube desde el edificio donde está recluido, esta no se mostró sorprendida por la detención de su cliente, pues dijo que “es mestizo, no habla inglés ni holandés, por lo que su proceso no tiene esperanzas en este país”.

Varios cubanos redactaban este mismo martes cartas de protesta con los nombres de los implicados e intentaban denunciar esta situación y hacérsela saber al Vaticano y a la ONU.

“La Haya no ejerce ninguna autoridad, no es una corte justa, y si a Alejandro el pasa algo, la responsabilidad será de las autoridades holandesas. Llegamos al acuerdo de que, si el miércoles siete de marzo no liberan a nuestro amigo, haremos una trasmisión para todo el mundo vía Internet”, informaron el resto de los cubanos que se han solidarizado con su caso.

Este martes, Alejandro Urtube recibió la amenaza de que lo trasladarán a una celda de aislamiento si prosigue con la huelga de hambre.

Recientemente, otro grupo de cubanos varados en el aeropuerto de Schiphol solicitaron ayuda al Papa para que intervenga en la solución de su conflicto.