Arrestado en Bayamo director de la agencia independiente Palenque Visión

MIAMI, Estados Unidos.- El periodista independiente y director de la agencia Palenque Visión, Rolando Rodríguez Lobaina, fue arrestado en la noche de este miércoles luego de “un aparatoso despliegue de fuerzas combinadas de la Seguridad del Estado y la policía nacional”.

Según denunció el propio comunicador en un correo electrónico enviado a esta redacción, las autoridades fueron a buscar a Rodríguez Lobaina en el reparto donde reside en la ciudad de Bayamo. “Conducido al Departamento de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicado en las afueras de la propia ciudad granmense, cinco oficiales me sometieron a interrogatorios, insultos, amenazas de cárcel y suspensión de viaje al exterior. Además de sentenciarme sin juicio alguno a no poder visitar más la referida provincia oriental”, denunció.

Asimismo, Rolando Rodríguez se refirió a “las claras intenciones de desmantelar la agencia de audiovisuales Palenque Visión”.

“Los militares aseguraron que hay una determinación del régimen de aniquilar totalmente al movimiento opositor cubano y a los proyectos que emanan del mismo, así como también la intención de reducir al máximo la labor informativa de los grupos e individuos que lo hacen de manera independiente, según sus palabras, ‘para subvertir el orden’”, detalló.

“Por otro lado, el giro de la nueva administración de los EE.UU. y las declaraciones del presidente Trump en contra de la Habana les ha obligado a poner al país en estado de guerra, y toda ‘actividad enemiga’ es considerada como un ataque al sistema político del país y sus intereses, sentenciaba el que fungía como el jefe del grupo que aprovechó la ocasión para posarse a mi lado para que otro militar tirara una foto sin mi consulta”, añadió Rodríguez Lobaina.

Continúa el periodista con que se le advirtió también “la posible encarcelación” por sus “reuniones en distintas provincias, la incitación al desorden público y la manipulación de la información para desacreditar la revolución cubana y que en este sentido hay una orientación para combatir todo lo referente a la contrarrevolución interna, citando las palabras de uno de los interlocutores que me amenazó con poner 100 mil personas frente a mi casa para darme una demostración de fervor revolucionario”.

Palenque Visión es una agencia fundada en 2011 que, hasta la fecha, “ha realizado alrededor de unos cinco mil reportajes en todo el país, incluyendo documentales que recogen la vida y el sentir de la realidad cubana”.

“Desde el verano de 2016 las autoridades iniciaron una estrategia para desmantelar Palenque Visión, desde la ocupación de manera dudosa de los medios más importantes de trabajo de la agencia en Las Tunas, hasta los consiguientes arrestos en otras provincias a reporteros que también perdieron implementos de trabajo como cámaras, teléfonos, laptops, micrófonos, soportes digitales, entre otros. Este mes de agosto los uniformados ocuparon una cámara de video en Baracoa, rompieron otra similar en el centro del país, decomisaron contenido de trabajo y arrestaron a los reporteros Jesús Ernesto Alvares Carcassés y Ramón Góngora Pompa”, detalló también la denuncia.

“También el mismo año la Seguridad del Estado desató una fuerte represión contra un reportero en Holguín y varios intelectuales que pertenecían a la agencia. Amenazas, coacción, chantaje, todo esto recibieron estas personas, además de mandarles varias personas para retractarse de determinadas entrevistas de las que habían sido objeto”, agregó.

Sobre su arresto, Rolando Rodríguez concluye: “Finalmente fui trasladado a una unidad especial de tropas especiales, allí me dejaron botado unos 20 minutos para que solo viera que tienen un ejército listo para reprimir no solo a los disidentes y periodistas, sino al pueblo en general. Luego me dejaron en el municipio Contramaestre de la provincia Santiago de Cuba, a altas horas de la madrugada”.