Arrestada observadora independiente en vísperas de “elecciones” en Cuba

Le han advertido no acercarse a los centros de votación

LA HABANA.- La representante principal de la región de La Habana de la organización opositora Candidatos por el Cambio, y miembro de la Comisión Cubana de Defensa Electoral (Cocude), Marlene Ricardo Aguilar, denunció este sábado que fue arrestada y advertida por escrito por la inteligencia cubana para que no se acercara a los colegios electorales este domingo, día que tendrán lugar las “elecciones” en la Isla.

“Me dieron a firmar un acta de advertencia donde decía que este domingo no podía haber ningún escándalo público, la cual por supuesto me negué a firmar, porque yo no soy ninguna escandalosa, yo soy una observadora electoral”, aseguró Marlene.

La activista, que reside en el municipio San Miguel del Padrón, señaló que fue arrestada en su casa por el jefe de sector de la Policía Nacional, quien la trasladó hacia la 11na unidad de la policía ubicada en su municipio, donde la esperaban los oficiales de la Seguridad del Estado.

“El que vino a arrestarme fue Vicente, el jefe de sector de San Francisco de Paula, pero en la unidad de la policía me estaba esperando el oficial de la Seguridad que se hace llamar Puig y otro muchacho un poco más joven, quienes me amenazaron que podría ser encarcelada si me veían cerca de algún colegio electoral”, apuntó.

Como miembro de Cocude, la activista participaría como observadora en las elecciones de este domingo, con el fin de vigilar que no se cometan “irregularidades” en el proceso, según confesó.

En tanto otra miembro de Cocude y Candidatos por el Cambio, Zelandia de la Caridad Pérez Abreu, también denunció que estaba siendo vigilada por efectivos de la inteligencia cubana aparcados en las afueras de su vivienda en el municipio capitalino Plaza de la Revolución.

‘’Ahí están fuera de mi casa, esperando quizás a que yo salga para arrestarme porque ya vinieron aquí y me dijeron que no podía salir el domingo de mi casa; pero ese es mi derecho, así que vamos a ver qué pasa’’ afirmó.