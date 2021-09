VILLA CLARA, Cuba. ─ En las últimas dos semanas la provincia de Villa Clara ha sido de las más afectadas con los llamados apagones programados debido a averías de centrales termoeléctricas y la salida de otras unidades por mantenimiento, según publica la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en su página oficial de Facebook. A la tensa situación generada por la falta de electricidad en las casas cubanas se suman otras problemáticas a consecuencia de la falta de fluido eléctrico como la escasez de combustible para cocinar como petróleo o gas licuado y el incremento de enfermedades transmitidas por el mosquito aedes aegypti.

“Esta serie está buenísima, ya esto se está pasando de castaño oscuro”, publicó desde su perfil el santaclareño Alejandro Pérez. “Los niños llorando por los mosquitos, la trancadera y los refrigerados descongelándose con lo poco que se consigue”.

Ivón Torres, vecina de la carretera de Sagua agrega que su familia apenas ha podido dormir hace días porque su circuito, el número 27, ha sido de los más golpeados, con tres apagones en menos de 24 horas. “Aquí en la casa no se pudo comer caliente ayer ni antes de ayer, porque no tengo cómo pagar el gas al precio de la calle y no me ha llegado el de la bodega. En mi casa hay ancianos y en la casa de al lado hay dos niños que están a papilla y no tienen ni cómo batírsela”.

La situación energética en el centro del país se ha tornado crítica tras la salida de circulación de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas. De acuerdo con los medios provinciales, se prevé que continúen los apagones en los próximos días, ya que la afectación actual para Villa Clara es de 35 MW y, de proseguir el déficit, “será necesario apagar otros circuitos de bloques no programados, como ha estado sucediendo”.

“Lo que no se entiende es para qué planifican los apagones por bloques si después la quitan a la hora que ellos quieren”, opina Sheila López, residente en las afueras del municipio Camajuaní. “No sé ni cuántas veces han cambiado las tablitas esas. He adelantado el almuerzo porque supuestamente me la van a quitar y después me la tumban a la hora de la comida. Deberían llamarle apagones desprogramados”.

Las interrupciones programadas en la provincia persistirán hasta el 30 de septiembre, según información pública disponible en la página de la Empresa Eléctrica. La misma nota reconoce que no fue posible afectar solamente por cuatro horas a algunos circuitos, en los que faltó la electricidad más de una vez en el día.

Diversos cuentapropistas han manifestado en redes las consecuencias de los apagones para la calidad de sus ventas. “El fin de semana perdimos unos cuantos clientes porque el helado estaba prácticamente derretido”, confiesa Liván, repartidor a domicilio de una heladería particular de Santa Clara. “Tuvimos que transportar toda la mercancía hasta el otro extremo de la ciudad donde sí había corriente, y la quitaron a la media hora en ese otro lugar”.

Los habitantes de zonas rurales y periféricas han sido los más afectados con la falta de electricidad. Desde Corralillo y Sagua la Grande llegan reportes diarios de apagones generales en el centro del pueblo. Justamente, en los consejos populares aledaños a estos municipios, no abundan los negocios por cuenta propia que ofrezcan servicio de comida a domicilio y resulta más complicado encontrar combustible para cocinar. Otras derivaciones constatadas de la falta de fluido eléctrico es la escasez de agua en edificios multifamiliares en los que se precisa de una turbina para el llenado de los tanques, así como circuitos apagados en el horario matutino, cuando supuestamente se imparten las clases televisivas.

