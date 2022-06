MADRID, España.- En encuentro con activistas y artistas cubanos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció que en Cuba, Venezuela y Nicaragua el periodismo independiente “es un crimen”.

Durante el diálogo, ocurrido este martes en la ciudad de Los Ángeles en el contexto de la IX Cumbre de las Américas, el titular denunció que los periodistas cubanos independientes “están expuestos a sistemáticos abusos”, entre los que mencionó el exilio forzado y los arrestos domiciliarios.

“Es poderoso escuchar las historias, las luchas y los sacrificios realizados por este grupo de defensores de los Derechos Humanos de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, señaló Blinken a través de la red social Twitter.

La publicación estaba acompañada por una imagen del encuentro, en el que participaron el cantante Yotuel Romero y la curadora de arte Anamely Ramos.

