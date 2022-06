MIAMI, Estados Unidos. — El periodista y activista LGBTI cubano Nelson Julio Álvarez denunció el hostigamiento de la Seguridad del Estado de la Isla debido a su trabajo con CubaNet.

Álvarez informó en redes sociales que durante la última semana había sido citado en un par de ocasiones por la policía política, que le advirtió sobre las consecuencias que podía enfrentar en caso de seguir colaborando con la prensa independiente.

“En los últimos interrogatorios he sido amenazado con el nuevo Código Penal que entrará en vigor 90 días después que salga en Gaceta oficial. ´Si sigues trabajando para CubaNet no te vamos a dejar tranquilo´, me dice el primer teniente Roberto. Mientras que, en el último interrogatorio, el pasado lunes, la amenaza estuvo enfocada sobre la propiedad de mi casa. La cual se encuentra en completa legalidad y actualizada, pero aun así me informó que harán las averiguaciones pertinentes y pueden quitármela”, reveló el joven en su perfil de Facebook.

El reportero también fue amenazado con que no podría salir del país en el futuro de continuar su trabajo con CubaNet, medio para el cual ha entrevistado numerosos activistas, opositores y miembros de la sociedad civil cubana, así como cubierto numerosos sucesos noticiosos.

“Respecto a amenazas familiares hicieron énfasis en la salida del país de mi madre y hermana que se encuentran en espera de reunificación familiar desde 2016 para los Estados Unidos. Yo no puedo salir del país desde diciembre de 2019. Sin embargo, en la mayoría de los interrogatorios me preguntan: “¿cuándo saldrás de Cuba?”. Y me recuerdan que solo podré hacerlo si ellos lo deciden”.

Citaciones y acoso permanente

Álvarez también recordó que las dos últimas “no son las únicas citaciones que he recibido en lo que va de año”.

“Al día siguiente de cubrir las protestas de cubanos frente a la embajada de Panamá se presentaron en mi casa el primer teniente Roberto y su compañero Rubén para saber sobre mi cobertura en las protestas. No bastó con el breve interrogatorio en el pasillo del edificio donde vivo, que me citaron para el día siguiente frente al mercado La Puntilla. También fui citado días antes del 1ro de mayo para advertirme que no podía salir de mi casa mientras la marcha de los trabajadores estuviera efectuándose”, añadió.

El activista LGBTI puntualizó que estos sucesos “se suman a la extensa lista” que acumula “desde hace más de tres años”, cuando comenzó a colaborar con diferentes publicaciones independientes.

