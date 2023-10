MADRID, España.- El preso político cubano Andy García Lorenzo se encuentra en huelga de hambre en la prisión La Pendiente, en la provincia de Villa Clara, desde el pasado 7 de octubre. Según explicó a Martí Noticias su madre, Tahiri Lorenzo, fue trasladado a la enfermería del penal por inanición.

Tahiri Lorenzo denunció que las autoridades carcelarias no le permiten verlo. De acuerdo a declaraciones de su hermana, Roxana García Lorenzo, solo “dicen que es parte de un proceso y que hay que esperar”.

“Se le niega hacer llamadas a su familia y hasta la fecha no sabemos nada de él”, dijo Roxana a través de la red social Facebook este miércoles 11 de octubre. Asimismo, precisó que Andy García Lorenzo ni siquiera llamó el día de su cumpleaños, el pasado 8 de octubre, fecha en que cumplió 25 años.

“Aún no sabemos los motivos de por qué esta huelga. Pero pido a todos que compartan y que juntos levantemos la voz por él y por cada preso político que sigue siendo víctima del régimen castrista”, pidió la joven.

En el cumpleaños de Andy, Roxana recordó que es el tercero que pasa en prisión.

“Tengo que admitir que este año no se ni qué decir, tanto tiempo, tantas historias, arbitrariedades, abusos en tu contra, tantas cosas que te han sucedido que te han hecho tan fuerte y nos has hecho sentirnos tan orgullosos de ti, que se me hace un nudo en la garganta ahora mismo al no saber ni siquiera qué escribir. Sabiendo que esto solo quedará en las redes sociales y esperando día tras día que nos podamos abrazar nuevamente, sin más llamadas telefónicas, sin más visitas a esa prisión, sin noches húmedas y frías rodeado de alambre de púas”, expresó la hermana de Andy.

Andy García Lorenzo fue violentamente detenido el 11 de julio de 2021 y sentenciado a cuatro años de privación de libertad por participar, desde Santa Clara, en las protestas populares que ese día se extendieron por toda Cuba. En mayo de 2022 fue excarcelado durante cinco días, y devuelto a prisión, esta vez a un campamento de trabajo para reclusos.

Desde marzo pasado sus familiares y la defensa de Andy se han mantenido solicitando su libertad condicional.