MIAMI, Estados Unidos.- La activista cubana e integrante del Movimiento San Isidro Anamely Ramos lideró este viernes en la noche una protesta pública frente a las oficinas de la compañía American Airlines en Miami, como parte de su campaña para poder regresar a Cuba.

“Las fronteras de Cuba no pueden estar en las puertas de American Airlines”, decía una de las pancartas que decenas de activistas y cubanos exiliados mostraron frente a la sede la compañía.

La marcha salió desde la esquina de la calle 8 y la avenida 36, donde se encuentra el parqueo del Restaurante Versailles, hacia las oficinas de la aerolínea estadounidense, ubicadas en el 901 Ponce de Leon, Coral Gables.

Durante la vigilia, Anamely Ramos explicó que la manifestación fue simbólica, ya que no se está protestando directamente en contra de la aerolínea: “Se está luchando contra un tipo de política que acata lo que una dictadura está diciendo y que al final es violatorio a los derechos humanos de una persona, en este caso el derecho a regresar”.

“Ningún protocolo puede estar por encima de los derechos de una persona. Cuba va a seguir actuando sin impunidad si el mundo se lo permite”, señaló.

Por su parte, el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Regis Iglesias, acompañó a Anamely Ramos en la vigilia y expresó que “¡El mundo debe ser coherente y apoyar las 11 acciones en solidaridad con la libertad del pueblo cubano y de aislamiento y boicot al régimen segregacionista y represivo del partido comunista!”

Iglesias, uno de los prisioneros políticos del Grupo de los 75 encarcelados durante la Primavera Negra de 2003, y enviado al exilio en España en 2010, ha intentado varias veces volver a Cuba, pero también ha sido privado de ese derecho. En 2020, la última vez que quiso regresar, American Airlines tampoco lo dejó subir al avión respondiendo a la prohibición del Gobierno de La Habana.

El MLC denunció en un comunicado “ante la opinión pública mundial y en particular ante las autoridades de los Estados Unidos de América, la práctica cómplice de American Airlines como ejecutor directo de dichas violaciones al derecho individual, al acatar y hacer cumplir los arbitrarios, ilegítimos e ilegales abusos de una dictadura contra sus nacionales que únicamente pretenden, en el ejercicio de su derecho inalienable, regresar a la tierra que los vio nacer”.

Anamely Ramos, que desde el pasado miércoles cuando tuvo que abandonar el aeropuerto movió su protesta al reconocido restaurante cubano Versailles, explicó este viernes a través de un video en Facebook que tuvo que moverse de locación una vez más, y agradeció al personal del establecimiento por acogerla por los últimos dos días.

La activista cubana se encuentra protestando de manera pacífica desde que la aerolínea estadounidense American Airlines le impidiera montar un avión con destino a Cuba respondiendo a una prohibición de entrada a la isla emitida por el Gobierno de La Habana.

“Yo no voy a desistir, yo no quiero quedarme en Estados Unidos, yo no voy a pedir asilo político, mi visa se vence en abril y no quiero pedir una extensión”, explicó este viernes.

Para hoy sábado 19 de febrero se convocó a otra protesta frente a la embajada de Cuba en Madrid, en el Paseo de La Habana No. 194, a las 5:00PM. El Movimiento San Isidro invitó a los interesados en asistir a llevar sus maletas como gesto simbólico.

