AMLO advierte a periodistas: “Si se pasan, ya saben lo que sucede”

MIAMI, Estados Unidos. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este lunes que su gobierno rendirá cuentas a todos los medios de comunicación que buscan desacreditar su gestión al frente del país, informaron diarios y agencias de la nación azteca.

En conferencia de prensa ofrecida esta mañana en el Distrito Federal, AMLO abordó el tema y respondió también varias cuestiones vinculadas al intercambio que sostuvo la pasada semana con el periodista de Univisión, Jorge Ramos, quien le cuestionó por el tema de la inseguridad en México.

Así, lo que en principio no era más que un breve intercambio mañanero terminó desatando la polémica debido a los comentarios del mandatario.

“Vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo y si ustedes se pasan pues ya saben”, respondió AMLO a una de las preguntas del auditorio.

Tras la conferencia de prensa, las reacciones provenientes del gremio periodístico, académico y de organizaciones dedicadas a proteger las libertades civiles no se hicieron esperar.

En ese sentido, el rechazo a las declaraciones de AMLO fue unánime, al punto de que algunos aseguraron que en un país como México, el más peligroso del continente para ejercer el periodismo, ese tipo de declaraciones son inaceptables.