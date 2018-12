Allanan la sede del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo en La Habana

LA HABANA, Cuba. – Entre las 9:30 de la mañana y la 1 de la tarde de ayer lunes 3 de diciembre, fuerzas combinadas de la policía y la Seguridad del Estado montaron un fortísimo operativo en la vivienda del Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT), y su esposa Lázara Bárbara Sendiñas Recarte, que encabeza el movimiento Hermanas de Blanco.

La vivienda donde se realizó el operativo, ubicada en la calle 89 # 21410 entre 214 y 216, en el municipio La Lisa, también funciona como sede del Frente, sometido a un acoso constante por parte de los organismos del Ministerio del Interior.

“Eran como las 9:30 de la mañana cuando se formó el despliegue militar: dos carros patrulleros, dos motos, dos jeeps… cerraron ambas esquinas atravesando los carros y en la puerta había un oficial presuntamente de Villa Marista, tres de la Seguridad del Estado, casi una decena de policías y el delegado (…) parecía un operativo antidrogas”, comentó a CubaNet Lazara Bárbara Sendiñas.

Al llegar, según refiere, ellos le dicen a Hugo de efectuar un registro en la vivienda en busca de lo que ellos llaman propaganda subversiva. Hugo le responde que no van a realizar ningún registro puesto que él no es ningún delincuente. Posteriormente se lo llevaron detenido.

Pertenencias ocupadas sin acta de ocupación

Según la fuente, durante el registro fueron ocupadas tres cámaras fotográficas marca Canon, dos discos duros de 1 terabyte (1000 GB) cada uno, un estuche que en su interior guardaba entre 7 y 8 memorias flash, una jaba de proclamas, tres paquetes de CD (discos compactos) llenos de información que los medios de prensa oficialista ocultan para entregárselos a la población y tres carteles y tres sábanas con proclamas en favor de los derechos humanos.

“Al terminar el registro no me entregaron el acta de decomiso con el reporte de todo lo sustraído como tampoco me entregaron una copia de la orden judicial para efectuar el registro según lo establecido en la Ley de Procesamiento Penal y en la Constitución de la República” comentó Sendiñas Recarte.

“Ellos violaron mis derechos civiles y constitucionales, se hacen los muy revolucionarios y son los primeros que infringen la misma ley que aseguran defender en nombre de la revolución”, sentenció la fuente.

Al inquirir acerca del motivo del registro, Sendiñas Recarte comentó que “el registro no es más que una represalia a la protesta pacífica liderada por Hugo y FACOZT el pasado viernes 30 de noviembre en los predios de la actual sede de la Asamblea Nacional, algo que no se esperaron, que no vieron venir y que, aunque fueron pocos, abrió una brecha y encendió una chispa de que si es posible tomar las calles”.

Cabe señalar que, al ser reprimida la protesta, Prieto Blanco estuvo detenido y en paradero desconocido desde las primeras horas de la mañana del viernes 30 hasta pasadas las 9 de la mañana del sábado 1 de diciembre.

“No sólo es una represalia, también es un mensaje de terror para aquellos que puedan estar pensando en intentar anotarse otro punto porque, según quien se identifica como el mayor Dominic, Hugo será procesado bajo el delito de Peligrosidad Social Pre-delictiva”.

El pasado martes 27, el propio mayor Dominic los detuvo y luego los condujo en un automóvil marca Gelly de color y cristales oscuros y con matrícula particular P181981 hasta la 5ta unidad de la PNR, donde después de tenerlos varias horas detenidos y ser amenazados e intimidados, fueron liberados.

En la mañana de este martes 4 de diciembre, Hugo Damián Prieto Blanco continuaba presuntamente detenido y en paradero desconocido. En varias ocasiones se intentó contactar vía telefónica con su esposa pero las llamadas no fueron respondidas.

En su vivienda quedan sus dos hijas menores de edad esperando que su papá regrese a casa y les dé el besito de buenas noches.