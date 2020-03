Alertan sobre posibles nuevos casos de coronavirus en Trinidad

MIAMI, Estados Unidos. – A través de varias fotos publicadas en Facebook, la usuaria Lianny Enríquez alertó sobre supuestos nuevos casos de coronavirus en la ciudad de Trinidad, en el centro sur de la Isla. De inmediato, el post de la usuaria desató un gran debate sobre la manera en que el Gobierno cubano está enfrentando la pandemia del coronavirus, que ya afecta a 158 países del mundo.

Las imágenes de marras, que muestran al personal médico auxiliando a personas presuntamente infectadas con el nuevo coronavirus y trasladándolas a una ambulancia, fueron tomadas en la entrada del restaurante Café Real y han sugerido a los usuarios cubanos de las redes sociales que el COVID-19 se ha propagado mucho más rápido de lo que están reportando las autoridades sanitarias y los medios oficiales de la Isla.

Trinidad fue la primera ciudad cubana que reportó casos de coronavirus, el pasado 11 de marzo: tres turistas italianos que se encontraban alojados en un hostal del célebre destino turístico, uno de los cuales falleció a causa de la enfermedad.

“Mira pa la pila de ignorantes que todavía no ven la realidad, cinco casos más en Trinidad, en el café real, justo hoy”, escribió con indignación Enríquez al compartir las fotos en su perfil de Facebook.

“La entrada de turismo continúa normalmente y no cierran los locales, le informan al pueblo carnero que todo está bien y controlado y la gente lo cree (…) ¡Los dólares no son la cura! Esto no es juego”, denunció la usuaria.

Cada vez son más comunes las críticas al régimen cubano por su gestión a la crisis sanitaria que ha generado la pandemia de coronavirus. Hasta ahora, el Ministerio del Turismo (MINTUR) ha mantenido la invitación a los extranjeros para que visiten Cuba y “escapen” del coronavirus en sus países. El Gobierno tampoco ha ordenado el cierre de puertos y aeropuertos ni la clausura temporal de las escuelas, lo que ha desatado la indignación de incontables cubanos.

“El mundo entero cerrado y en Cuba como si nada estuviera pasando”, se quejó el usuario Leoangel Gómez en medio del debate generado tras la publicación de las imágenes.

“Lo que hay que hacer es quedarse en casa, no salir a la calle, eso es lo recomendado por los demás países que están en el medio del caos”, aseguró, por su parte, Doreidy Regueira.

“¿Es más importante el dinero q la salud del cubano?”, se preguntó la usuaria Lali Martínez. “Por lógica, si se desata este virus como en Italia o España que Dios nos proteja porque el dinero que no quieren perder será menos de la mitad de lo que habrá que gastar con tanto enfermo, triste porque seremos los que más perderemos, la vida nuestra y la de los seres más queridos”.

El debate también se convirtió en una discusión política que atrajo la atención de las llamadas “ciberclarias” (perfiles falsos gestionados por agentes del Gobierno para divulgar el discurso oficial), quienes insistían en que se trata de supuestos casos en espera de confirmación.

Hasta la noche del miércoles 18 de marzo, las autoridades cubanas habían reportado 11 casos de personas infectadas con el nuevo coronavirus.

Del total de contagiados confirmados hay seis cubanos y cuatro extranjeros. Hasta este miércoles 389 personas se encontraban hospitalizados por ser casos sospechosos de contagio.