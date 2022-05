MADRID, España.- La plataforma feminista Alas Tensas exigió a las autoridades del Gobierno cubano actuar ante el aumento de los feminicidios en Cuba de los últimos tiempos.

“Si el régimen no acaba de reconocer que no está mostrando ningún tipo de voluntad política para contribuir a la erradicación de la violencia de género, y si no toma acciones urgentes y efectivas, se está comportando como un feminicida”, denunció Alas Tensas.

La agrupación recordó a través de Facebook que en el pasado año la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, anunció que se estaba estudiando la metodología del Observatorio oficial de feminicidios.

Sin embargo, desde entonces el Observatorio de Alas Tensas ha verificado 40 feminicidios, la mayoría de ellos cometidos por parejas y exparejas de las víctimas, que no han sido reportados por la prensa oficialista.

Alas Tensas expuso que las mujeres cubanas atraviesan una de las peores crisis económicas desde los años ´90; y se encuentran en “total vulnerabilidad dentro de la sociedad” al carecer de casas de acogida y personal en la policía y en centros de salud capacitados para responder y atenderlas en casos de violencia machista.

Esta situación se agrava “sin la tipificación del feminicidio dentro del Código Penal y con la criminalización de todo tipo de activismo ciudadano”, destaca la plataforma feminista.

Esta misma semana, Yo Sí Te Creo En Cuba, también defensora de la mujer, alertó a las autoridades “a extremar las medidas y evitar estereotipos y justificaciones cuando se entrecruzan enfermedades mentales y violencia machista”.

A raíz del feminicidio de la ciudadana cubana Odalys Lavin, Yo Sí Te Creo En Cuba exigió al régimen claridad en las investigaciones sobre estos casos.

Odalys Lavin, de 55 años, fue ultimada por su esposo el pasado 30 de abril dentro de su propio hogar, en Matanzas.

El feminicidio de Lavin es el tercero registrado en Cuba durante el mes de abril y el décimo reportado desde el 1ro. de enero de 2022. Podrían existir más casos, pero las organizaciones independientes que habitualmente reportan los casos de violencia machista no tienen acceso a las estadísticas oficiales.

