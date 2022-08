MADRID, España.- Un total de 187 balseros cubanos fueron arrestados durante este fin de semana tras llegar a las costas de los Estados Unidos.

“En los últimos dos días agentes de la Patrulla Fronteriza en el Sector de Miami, junto con el apoyo de socios de LE, respondieron a diez llegadas de migrantes en los Cayos de Florida y arrestaron a 187 migrantes cubanos”, precisó este domingo en Twitter Walter N. Slosar, jefe del cuerpo de salvamento marítimo en el Sector Miami.

#𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Over the past two days, Border Patrol agents in the Miami Sector along with support from LE partners responded to 10 migrant landings in the Florida Keys & arrested 187 Cuban migrants. @USCGSoutheast @CBPAMORegDirSE @mcsonews #borderpatrol #Cuba #SundayMorning pic.twitter.com/1WziHB71Y8

— Chief Patrol Agent Walter N. Slosar (@USBPChiefMIP) August 14, 2022