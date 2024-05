LA HABANA, Cuba.- Ailex Marcano Fabelo, madre de Ángel Jesús Véliz Marcano, ha sido una de las abanderadas del movimiento de madres y familiares de los presos del 11J, que permanecen injustamente encarcelados en las prisiones del régimen por exigir sus más elementales derechos en una protesta pacífica.

Ailex Marcano ha sido de las madres de los más de mil presos políticos cubanos que más resistencia han manifestado desde los sucesos del 11J. Su lucha no es solo por su hijo, sino por la libertad de los que sufren tras las rejas las imposiciones de un régimen asfixiante, donde el individuo paga caro el precio de pensar diferente.

Esta madre, que en 2022 denunció el caso de los presos del 11J ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, conversó con CubaNet sobre el reto de luchar por la justicia en la Isla y sobre los abusos que tanto ella como su hijo han padecido.

―¿Has sentido miedo alguna vez?

―Ante toda la represión que he sentido de vigilancia permanente a mi casa, de persecución, de detenciones arbitrarias, de secuestros en mi hogar, en la calle, en la iglesia, de impedirme ir a misa, nunca he sentido miedo, jamás, eso lo juro ante Dios.

Mi único miedo ha sido cuando he estado en calabozo y no he recibido la llamada de mi hijo, algo que han hecho con toda la intención para que él se desequilibre emocionalmente y motive una indisciplina para ellos justificar que Ángel Jesús no progrese en régimen de establecimientos penitenciarios.

―¿Has soñado con la libertad de tu hijo?

―Realmente como madre he pensado mucho en ese momento en que él mismo salga liberado. Trato de visualizarlo para que se haga realidad, porque creo que visualizando Ángel Jesús libre atraigo esa energía positiva. Incluso he sentido su voz que me dice “mamá” y lo veo riendo, lo veo satisfecho, lo veo que me abraza y me dice “lo logramos, mamá, lo logramos.”

―¿Estás orgullosa de él?

―Siento un orgullo muy grande por mi hijo desde que nació y luchó por vivir en circunstancias muy aterradoras, tanto por el parto -por la negligencia médica-, como por toda la infancia, en que no pude darle todo 0como hubiese querido.

Me separé de su papá cuando Ángel Jesús tenía solo dos años y nuestra vida fue muy difícil y me siento muy orgullosa de él porque lo crié, fui su papá, fui su mamá y voy a seguir siendo su guía, su protectora.

Sé que aunque la distancia no separe por esas rejas, por la cobardía de un régimen, yo estoy con él, mi presencia va a estar con él siempre cuidándolo, siempre guiándolo, yo me siento muy orgullosa y se lo digo a gritos, porque Ángel Jesús no me falla. Es resultado de la crianza que le di, de los valores que le inculqué, de ese hombre correcto que yo como madre quise tener. Hoy siento un gran orgullo porque lo he logrado.

Como madre he hecho todo lo que he tenido en mis manos dentro y fuera de la isla de Cuba por la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos.

Esta es la razón por la cual he sufrido tanta represión y tortura psicológica y física por parte de la Seguridad del Estado, y de oficiales de órganos de establecimientos penitenciarios.

―¿Qué métodos de tortura ha usado el régimen contra Ángel Jesús?

―Como método fundamental de tortura por parte de la Policía Política de aquí de la ciudad de Camagüey, aunque mi hijo está cumpliendo con disciplina la sentencia injusta por parte de la dictadura, han buscado la manera más cruel e indigna de torturar a Ángel Jesús haciéndole saber todo lo que sucede con mi persona como su única representante.

Él ha sufrido mucha tortura por parte de la Policía Política, lo que lo ha llevado a un desequilibrio mental, en ocasiones emocional y a cometer actos, manifestarse en contra de la dictadura allí dentro de la prisión. Por eso ellos le han negado de todo momento el progreso a otro régimen de mínima severidad. Pero estas cosas nos fortalecen y como dice Ángel: “Nosotros somos una amalgama inseparable, mamá, que nadie nos va a destruir, yo voy a cumplir con dignidad pero después va a salir una bomba de tiempo de esta prisión porque yo seguiré adelante por la libertad de Cuba”.

―¿Es difícil luchar por la justicia en Cuba?

―Mis ansias de hacer valer la justicia sé que en Cuba no son posibles, porque todo está dirigido por un régimen totalitario. Ellos no concientizan que cada persona puede pensar de la manera que sea siendo y manteniendo una vida normal, dentro de los parámetros normales, aunque no pensamos igual que ellos.

Ellos quisieran exterminarnos, disfrutan con torturarnos. No quieren perder el poder y nos tienen a nosotros como algo denigrante, para ellos somos sus enemigos.

Ángel Jesús allí en prisión manifiesta en todo momento que se hagan valer los derechos humanos. Me dice que su función allí es alfabetizar a los presos, que conozcan sus derechos, que se sepan defender.

Mi hijo se ha ganado el orgullo, el cariño, el respeto, la consideración de los presos de forma general, de nuestros reos políticos, los presos políticos y de conciencia, así como de los oficiales de establecimientos penitenciarios.

―Un mensaje que quieras transmitir a otros familiares de presos políticos…

―A esas familias que en un inicio alzaron la voz por la libertad de sus hijos, de sus seres queridos, madres, hermanas, hermanos, esposos, esposas y que hoy en día ni siquiera hacen una publicación por ellos no los juzgo. Les transmito mi sentir a través de este video de que sus hijos nunca van a estar solos, porque mi lucha es la lucha de todos los que están injustamente en prisión.

Mi voz es la voz de todos ellos, que por temor, por características de su personalidad no lo hacen, que por las torturas a que han sido sometidos han evitado que continúen abogando, alzando sus voces, no teman, no piensen que están solos. Hay personas como yo y como muchos que seguimos alzando la voz. No solamente son los familiares de presos políticos lo que alzan la voz por la libertad de los presos políticos, son todos los cubanos y los que no son cubanos, los colombianos, los venezolanos, los peruanos, los norteamericanos, los italianos, los canadieneses, es el mundo entero el que pide la libertad para nuestros presos políticos.

―¿Qué le dirías a la sociedad, a todos los cubanos?

―Le digo a la sociedad que se acuerden de los presos políticos, que los presos políticos representan la verdadera Cuba, la verdadera Cuba que sufre. Dios, patria, vida y libertad.

