MIAMI, Estados Unidos.- Días después que se conocieran los testimonios de cinco mujeres agredidas sexualmente por el trovador cubano Fernando Bécquer, el músico cubano Adrián Berazaín se manifestó públicamente sobre lo sucedido y aseguró que cree en ellas, pues tiene “razones personales para hacerlo”.

El también trovador, uno de los mencionados en el reportaje de El Estornudo, como parte del círculo cercano de Bécquer, dijo que “ninguna persona tiene derecho a agredir la integridad física ni moral de otra”, y que está “del lado de esas personas que se sienten inseguras por casos de acoso. Yo creo en ellas”, sin embargo, se desmarcó de la polémica y aseguró: “estoy completamente seguro de no ser cómplice ni partícipe de ningún acto de agresión o manipulación sexual”.

“Anoche tuve una conversación bastante seria con Fernando Bécquer, creo que la última, desde mi madurez actual y no la del muchacho que fui hace más de una década. De lo que se le acuse o estereotipe es su responsabilidad asumir y responder”, escribió Berazaín en su cuenta de la red social de Facebook.

No obstante, explicó, “me parece que es injusto condenarme por una frase que fue transformándose desde que supuestamente yo la dijera hasta que fuera escrita en un artículo que ya de por sí se puede interpretar de diferentes posiciones. Cito: el mismo Bécquer me contó que Berazaín le dijo: Asere, con ella no, ella es buena”.

“¿Cuánto pudo haber cambiado esa frase? ¿Realmente fue lo que dije? No lo sé, no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo. Lo que sí es seguro es que fue así como otra persona decidió poner esta frase en mi boca, la frase con la que otros deciden odiarme al leerla. Las redes sociales no son la balanza final de enjuiciar a alguien, aunque reconozco su poder de visibilizar asuntos sensibles como este. #YoSiLesCreo #YoSiTeCreo”, sentenció Berazaín.

Las acusaciones de agresión sexual contra Fernando Bécquer han destapado una serie de denuncias en redes sociales contra el trovador, de mujeres que aseguran haber vivido experiencias similares. Y aunque los medios oficiales no se han pronunciado al respecto y no se conoce cuál será el procedimiento legal a seguir, de existir alguno, las mujeres cubanas han decidido contar sus historias en lo que ya se conoce como el MeToo cubano.

