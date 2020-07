Régimen acusa a rapero Maykel Osorbo por “difamación”

MIAMI, Estados Unidos. – El rapero cubano Maykel Osorbo ha sido acusado de “difamación” por sus publicaciones en redes sociales contra el régimen de la Isla, informaron activistas cubanos.

Los cargos en su contra fueron levantados en conformidad con los establecido en el artículo 204 del Código Penal cubano (Difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires).

Osorbo había sido detenido en la mañana de ayer, cuando se disponía a participar en una manifestación de la comunidad LGBTIQ que tendría lugar frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

Tras el arresto, fue llevado a Estación de San Miguel del Padrón.

El grupo colaborativo Libertad Cuba señala que luego de ser acusado, Osorbo demandó las formalidades para contratar abogado defensor y solo le entregaron el número de denuncia.

El rapero y activista cubano @MaykelCubano ha sido liberado y será procesado por sus publicaciones en redes sociales y declaraciones sobre @DiazCanelB y @MINSAPCuba. pic.twitter.com/QCB3o1ZG9C — Libertad Cuba Lab (@libertadcubalab) July 21, 2020

“Sin nombre del Instructor del Caso, Número de Expediente de Fase Preparatoria (EFP) y delito que le imputan, no puede acceder a los servicios de abogado defensor”.

La curadora Anamelys Ramos, integrante del Movimiento San Isidro, dijo a Libertad Cuba que a Osorbo “le aplicarían la multa por el Decreto-Ley 370 y, además, lo procesarían por difamar a las instituciones del Estado”, en este caso el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

La información fue proporcionada por un coronel de la seguridad del Estado que se identificó como Camilo.

La abogada cubana Laritza Diversent, directora de Cubalex, destacó que el nuevo caso contra Maykel Osorbo redunda en una violación de sus derechos.

“Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho… exigimos se retire cualquier acusación en contra del músico cubano”.

Este lunes también fue detenido en La Habana el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien participaría en la manifestación frente al ICRT.

Al igual que Maykel Osorbo, el reportero fue liberado bajo amenazas.

“Cuando salí -me habían informado que tenía vigilancia en la esquina- el represor, agente de la Seguridad del Estado, me arrebató el teléfono y automáticamente fui detenido. Me llevaron para estación de policía de El Cotorro hasta las 7:00 de la noche, que fue que soltaron”, reveló el periodista a Radio Televisión Martí.