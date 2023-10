MIAMI, Estados Unidos. – El popular actor y humorista cubano Carlos Massola pidió al gobernante de la Isla, Miguel Díaz-Canel que liberara a los presos políticos y no hiciera sufrir más a sus familiares, en medio de la grave crisis que atraviesa el país.

Massola se dirigió a Díaz-Canel en una transmisión en vivo de Facebook, donde expresó su enojo por la situación actual de la Isla y la crisis alimentaria que padece el pueblo cubano.

“Dime, Díaz-Canel, si tú tienes todo resuelto, tienes el refrigerador lleno… ¿cuál es la morbosidad de hacer sufrir a los presos políticos, a las familias de los presos políticos? ¿Por qué?”, preguntó Massola. “¿Por qué haces sufrir a las pobres familias de los presos políticos y a la Lizandra Góngora (…), a Wilbert [Aguilar Bravo, padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera]…?”, siguió cuestionando.

“Sácalos de las cárceles. Tú no tienes nada que perder con eso. Ellos no tienen armas para matarte a ti, para caerte arriba, por favor. Saca a los presos políticos”, insistió el actor.

Haciendo referencia a la película La Lista de Schindler, un filme que relata la historia de un hombre que salvó a muchos judíos durante el Holocausto, Massola instó a Díaz-Canel a ser “magnánimo”, liberar a los presos políticos y salvar a su pueblo.

“Por favor, te estoy pidiendo un poco de bondad, salva a tu pueblo mientras puedas, que bastante jodido lo tienes”, dijo el actor y humorista.

El actor también aludió a las carencias que experimenta la población cubana y señaló a Díaz-Canel: “No hay nada que comer. (…) Ya tú no le das chance a los negociantes ni para que te vendan un pedazo de jamonada. No tienen porque tú has pasmado eso también. Lo jodiste todo”.

Durante su directa, Massola también emplazó al ministro de Economía de la Isla, Alejandro Gil: “¿Cómo tú me vas a decir a mí que la solución es la Revolución? Pero si los revolucionarios somos nosotros que nos estamos jodiendo aquí, que no tenemos ni qué comer”, aseguró.

La situación en Cuba continúa agravándose en una mezcla de crisis, protestas y represión que no muestra signos de resolución en el corto plazo. Voces como la de Carlos Massola resuenan en un mar de descontento que se extiende por todo el país.