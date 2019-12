Activista de UNPACU acusará a oficiales que le golpearon durante detención

SANTIAGO DE CUBA.- Después de 12 horas de arresto arbitrario, fue liberado el opositor Yordanis Chávez Roll, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide.

Chávez había sido arrestado en horas tempranas de este miércoles en plena vía pública, cuando se dirigía a su vivienda en el reparto Flores, en Santiago de Cuba, por los oficiales de la policía política Ricardo y Richard.

“Ellos estaban vestidos de civil, iban en una moto marca Suzuki y querían que yo fuese con ellos para la unidad, yo les dije que si era una detención que buscaran un auto de patrulla”, dijo el activista.

Ante la negativa de Chávez de “acompañarlos”, sin orden de detención y por sus propios medios, el oficial que se hace llamar Ricardo se le abalanzó encima: “me trató de aplicar una técnica de estrangulación, me cogió por el cuello como para ahorcarme, pero los vecinos del barrio comenzaron a gritarle cosas y me soltó.”

Poco después de la violenta escena llegó el auto de patrulla, fue esposado y trasladado hacia la Tercera Unidad Policial de Santiago de Cuba, llamada La Motorizada. Allí, luego de 15 minutos, llegaron tres oficiales más, Adriel Atie, Fujishiro y Frank, quienes dieron orientaciones al patrullero de trasladar al activista hacia un antiguo pedagógico que queda a tres kilómetros del lugar, que ahora al parecer cumple función de puesto de mando militar.

Chávez fue conducido a lo que había sido un aula, en el segundo piso de la antigua escuela. “Fájate, me dijeron los oficiales, pero yo me negué. Ahí mismo el oficial Ricardo me fue arriba y comenzó a golpearme.” El activista de la UNPACU fue tildado de cobarde por negarse a pelar con una autoridad policial, y en represalia fue golpeado por tres de los oficiales presentes. “Me dieron patadas y piñazos como quisieron, por último me partieron la boca y me zafaron un diente.”

Luego de las golpizas Chávez fue trasladado nuevamente hacia La Motorizada, donde el jefe de la unidad de enfrentamiento del Departamento de la Seguridad del Estado en Santiago de Cuba, que se hace llamar Lázaro, le hizo saber que fue arrestado porque “supuestamente” pintaron un grafiti en la fachada del Politécnico Antonio Roger, del reparto santiaguero Portuondo, y agredieron al custodio de la escuela.

“Ellos me culpan por el solo hecho de que el Politécnico queda cerca de la casa donde vivo con mi esposa, pero no fui yo, no pongo carteles en escuelas ni mucho menos uso la violencia, ellos saben bien que mi activismo es pacífico.”

Antes de ser puesto en libertad un técnico le tomó huellas dactilares, de olor y también le comunicaron que abrirían un proceso en su contra. El activista fue amenazado para evitar que denunciara la violencia injustificada de la que fue víctima y la multa que le impusieron, una cuota de 2000 CUP.

Yordanis Chávez, de 38 años de edad, se sumó a la UNPACU en 2012. Más tarde conoció a su actual esposa, Lisandra Rivera Rodríguez, quien también se unió a la organización. Actualmente ambos promueven la iniciativa ciudadana Cuba Decide.

Yordanis Chávez fue expulsado de la universidad cuando cursaba el quinto año de la carrera de Ingeniería Eléctrica por ser miembro de UNPACU. Ha sido víctima de reiteradas detenciones, le han impuesto varias multas que suman más de 6000 CUP, las cuales se niega a pagar por su carácter arbitrario. Ha sufrido allanamientos y constantemente le amenazan con ser encarcelado si continúa su militancia en la UNPACU. Su esposa fue llevada a prisión por realizar protestas públicas pacíficas en las calles santiagueras. Luego de cumplir su sanción, continuó con su activismo.

Yordanis Chávez con la multa que le impusieron. Foto del autor Multa impuesta a Yordanis Chávez. Foto del autor Yordanis Chávez. Foto del autor Yordanis Chávez. Foto del autor Método que le entregaron en el hospital. Foto del autor Muestra visible de algunos de los golpes. Foto del autor El diente (espiga) que le zafaron. Foto del autor

Chávez Roll acudió al hospital El Provincial este miércoles en la noche donde le realizaron una cirugía de cuatro puntos. Ante tales abusos, el activista cubano decidió denunciar ante Fiscalía a los oficiales del MININT que le golpearon.

“Yo sé que aquí no hay separación entre los poderes del Estado, yo se que Fiscalía, el Tribunal y todos responden únicamente al PCC, pero con mi denuncia pondré eso mismo de manifiesto, que no se aplica justicia.”

El opositor asegura que aquellos que por una acusación fabricada llevaron a José Daniel Ferrer a prisión a través de una medida cautelar, deberían ahora, ante una verdadera violación de la ley y agresión a un ciudadano, aplicar la misma medida a los agentes de la policía política que lo golpearon salvajemente.