Accidente de tránsito deja sin electricidad a vecinos en La Habana

LA HABANA, Cuba.- Aproximadamente a las 10:30 p.m. de este viernes 28 de agosto, un camión Zil perteneciente a la Empresa de Servicios Comunales de La Habana, con placa de circulación B160699, impactó un poste eléctrico en la Calzada de Diez de Octubre, entre Milagros y San Francisco, Santos Suárez, dejando a varios vecinos sin electricidad.

El accidente no provocó víctimas, tan sólo lesiones leves al conductor del vehículo, daños al poste y al transformador eléctrico, así como al vehículo. Entretanto, la causa del accidente se investiga y pudiera ser manejar en estado de embriaguez.

Este sábado CubaNet conversó con Antonio, vecino de la Calzada de Diez de Octubre No 1065 interior, quien manifestó que “anoche, como a las diez y media estaba en mi apartamento cuando sentí un golpe y al salir vi que el camión de la basura había chocado contra el poste de enfrente”.

“Los vecinos ayudamos al chofer, que parecía que estaba borracho, y la policía se lo llevó para el Hospital La Dependiente —Clínico Quirúrgico de Diez de Octubre—. Todo eso fue alumbrando con los celulares, porque la luz se fue desde entonces”, concluyó el entrevistado.

Así mismo, ante la solicitud de comentarios a un agente de la Policía Nacional Revolucionaria del auto patrullero 237, sobre las causas del accidente, este refirió que no estaban informados de la causa “porque llegamos por la mañana para relevar al carro patrullero que preservó el lugar del hecho toda la noche, nos informaron que el chofer del camión fue conducido al hospital para atenderlo y realizarle una prueba para determinar la ingestión de bebidas alcohólicas”.

Por su parte, Yaneisy, vecina de Calzada de Diez de octubre No 1065 interior, denunció que desde “anoche por el accidente no tenemos electricidad. No pudimos dormir por el calor y los niños están muy alterados por la falta de sueño. Estamos llamando a la OBE —compañía eléctrica— para que vengan a reparar el transformador y dicen que tienen reportada la avería, pero que están esperando disponibilidad de las brigadas de reparación”.

“Ya llevamos más de 12 horas sin luz y aquí no ha venido nadie. Los alimentos se están echando a perder y a nadie le importa. Todo eso de los linieros arreglando postes eléctricos en la televisión es mentira, que vengan aquí y vean la verdad”.