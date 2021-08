MIAMI, Estados Unidos. – Clemente Morgado, abogado de Luis Manuel Otero Alcántara, pudo ver este jueves al activista en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde se encuentra desde el pasado mes de julio.

La curadora Claudia Genlui dio a conocer en redes sociales que el jurista pudo conversar brevemente con el líder del Movimiento San Isidro, quien cumplió hoy 26 días detenido.

“Hoy Clemente Morgado, abogado de Luis Manuel Otero Alcántara, y yo fuimos a la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Clemente pudo entrar por ser el abogado, en mi caso solo pude dejarle las cosas que le llevaba porque ´por tema COVID no se permiten visitas de familiares´”, explicó Genlui en su perfil de Facebook.

La curadora contó además que Otero Alcántara trasladó a Morgado su preocupación por el proceso judicial en su contra, aunque aseguró mantenerse bien de salud y de ánimo.

“Según me cuenta el abogado la conversación con Luis fue clara y determinante. Luis está bien de salud y de ánimo, pero preocupado, como es natural, por su situación legal”, señaló Genlui.

La joven precisó también que el propio Morgado presentará mañana en Villa Marista un cambio de medida.

“Le pedí que le transmitiera a Luisma que no está solo, que cuenta con el apoyo de todas las personas que lo queremos. Él lo sabe, confía en nosotros así como nosotros confiamos en él. Me dice el abogado que así se despidieron: ´Fue esposado antes de sacarlo de la sala donde estábamos. Me miró y gritó: dile a Maykel y a Esteban que estamos conectados. Patria y vida´”,

El viernes 16 de julio el Movimiento San Isidro dio a conocer a través de un comunicado que Luis Manuel Otero Alcántara sería acusado por los supuestos delitos de atentado, resistencia y desacato.

El artivista fue detenido el pasado 11 de julio en las inmediaciones del Hotel Sevilla durante las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en La Habana. Posteriormente, fue trasladado al centro penitenciario conocido como VIVAC.

