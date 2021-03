A pabellón de cadena perpetua joven cubano preso por video contestatario

LA HABANA, Cuba.- Yasser Rodríguez González comunicó vía telefónica a CubaNet, desde la prisión habanera Combinado del Este, que cuando el 26 de febrero fue trasladado a Villa Marista, donde estuvo hasta el pasado 8 de marzo, entre otras cosas, lo hicieron repetir en presencia de peritos de medicina legal los carteles que había escrito en la fachada de su casa. Además lo enfrentaron en un careo con un individuo nombrado Wilfredo, a quien ha visto algunas veces en su barrio, el cual testificó que le había vendido las esposas (en desuso) que Yasser emplea como parte de la llamada prenda, conjunto de artículos religiosos dedicados a determinadas deidades del panteón yoruba.

Rodríguez sostiene que las declaraciones de ese ciudadano son falsas. No obstante, el oficial a cargo de interrogarlo, el primer teniente Rolando, le anunció que no importaba que él lo negara, que bastaba que el hombre lo afirmara para darlo por cierto. Llama la atención que este individuo no está preso, sino que, según le comunicó un oficial, le habían puesto una multa y estaba libre.

Agrega Rodríguez González que el día 8 de marzo fue trasladado para una celda de aislamiento en el pabellón de los condenados a cadena perpetua, conocido como la 47, en el Combinado del Este. El 23 de marzo, después de varias protestas a las que se sumaron otros reclusos, pues durante todo ese tiempo no había hablado por teléfono, el teniente Chiqui, jefe de orden interior, le permitió hacer una llamada telefónica. Yasser estaba incomunicado desde el pasado 24 de febrero. También esa mañana lo trasladaron para el edificio 3, 1º Norte, en la propia prisión.

Yasser Rodríguez González fue detenido el 25 de noviembre de 2020, acusado de “otros actos contra la seguridad del Estado”, por publicar una directa contestataria en Facebook. Además del mencionado video, en su perfil pueden verse otras transmisiones, como por ejemplo una relativa a la protesta del Movimiento San Isidro, en la cual exhortaba a presentarse en el lugar y contrarrestar la represión gubernamental contra los artistas en huelga de hambre. El joven tiene también pintada la fachada de su vivienda así como su cuerpo tatuado con frases contra la dictadura.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.