MIAMI, Estados Unidos. – El opositor y preso político José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), se encuentra “desaparecido” desde hace tres meses, lo que hace temer a familiares que su vida esté en riesgo, según su esposa, Nelva Ismarays Ortega Tamayo, en una reciente entrevista con el medio argentino Infobae.

Ferrer, encarcelado por su resistencia al régimen cubano, no ha sido visto desde el 17 de marzo, cuando fue visitado por Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba.

“Llevamos tres meses sin verlo. La última visita familiar fue el 7 de marzo, la última vez que yo pude verlo fue el 14 de marzo, que fue la visita matrimonial”, señaló Ortega Tamayo, una figura central en la lucha por los derechos de Ferrer.

Según la doctora y activista, las últimas comunicaciones telefónicas fueron el 6 de marzo. “Él [José Daniel Ferrer] dejó en claro que si no se reponían las comunicaciones, porque nos bloquearon las tarjetas Propia por las cuales nosotros nos comunicábamos, él se iba a plantar, iba a comenzar a realizar un ayuno por siete días y luego un sinnúmero de acciones de protesta pacífica hasta que le dieran el teléfono, hasta que se restablecieran las comunicaciones,” explicó.

Ortega Tamayo también destacó el “terror” que el régimen cubano le tiene a su esposo, a pesar de los tratos inhumanos que ha sufrido. “Sin dudas, le tienen terror a un hombre que están matando en vida, a una persona que le han hecho de todo prácticamente, tanto torturas físicas como psicológicas. Todo tipo de maltratos recibió y recibe. Sin embargo, a alguien que lo están matando en vida le tienen terror a que hable por 10 minutos en una visita familiar. Ese tiempo nos dan, cuando hay visita, y no es nada porque muchas veces nos interrumpen”, lamentó.

Asimismo, la activista expresó su temor de que Ferrer haya comenzado una huelga de hambre como medida de protesta pacífica, una opción que, según ella, podría resultar fatal. “Algo que tememos muchísimo y que no quisiéramos pensar en ello, pero desgraciadamente con una dictadura asesina como la que tiene Cuba no se puede no pensar, es que esté haciendo una nueva huelga de hambre. Entre las acciones de protesta pacífica, la última opción es la huelga de hambre y eso podría matarlo”.

Por su parte, Amnistía Internacional, en un comunicado reciente, pidió una “acción urgente” a favor del líder de la UNPACU, incluida su liberación inmediata y sin condiciones. En una carta dirigida al gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, la ONG exigió información sobre Ferrer, quien “lleva más de 82 días recluido en condiciones inhumanas y degradantes”.

El documento también subraya que “la falta de información sobre el paradero de José Daniel Ferrer podría constituir una desaparición forzada, lo cual es una violación del derecho internacional de los derechos humanos”.

Ante la falta de respuestas, la familia de Ferrer teme lo peor. “Pudiera estar en el hospital y no nos lo enseñan. En Cuba, lamentablemente, no te dicen la verdad hasta que ya ha ocurrido una desgracia”, añadió Ortega Tamayo.

A pesar del difícil panorama, la activista mantiene la esperanza de ver a su esposo nuevamente. “Dios quiera que se dé [una visita]. Dios permita que todo salga bien y que al menos pueda verlo yo cinco minutos”, terminó.