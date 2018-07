Entre 2012 y 2016 TSA realizó la mitad de las inspecciones requeridas a vuelos Cuba-EE.UU.

MIAMI, Estados Unidos.- La Agencia para la Seguridad del Transporte (TSA por sus siglas en inglés) no realizó suficientes inspecciones a las aerolíneas que operan vuelos de Cuba a Estados Unidos, así lo informaron investigadores del congreso de Estados Unidos.

De acuerdo a un resumen del informe, publicado por Martí Noticias, entre los años 2012 y 2016 TSA sólo realizó cerca de la mitad de las inspecciones requeridas en cinco transportistas que los investigadores estudiaron.

El estudio se hizo a petición de varios congresistas republicanos, y la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO por sus siglas en inglés), encargada de realizar el citado informe, asegura que en muchos casos TSA no pudo rastrear de manera confiable las operaciones chárter con destino a Estados Unidos. Por su parte el Departamento de Seguridad Nacional, a donde pertenece TSA, dice que la agencia está trabajando para mejorar el rastreo.

Los vuelos comerciales entre Estados Unidos y Cuba aumentaron después de que la administración de Barack Obama aliviara las restricciones para visitar la Isla en 2016. La administración Trump endureció las reglas el año pasado para viajar a Cuba pero varias aerolíneas estadounidenses todavía vuelan allí.

A continuación la traducción al español de un informe público dado a conocer por la contraloría estadounidense:

Por qué GAO hizo este estudio

El 31 de agosto de 2016, como parte de un cambio en la política de los EE. UU. hacia Cuba, los transportistas aéreos reanudaron los vuelos comerciales programados entre Estados Unidos y Cuba, una ruta que anteriormente solo estaba abierta para operaciones de vuelos fletados (chárter) públicas y privadas.

En junio de 2017, se revisaron las restricciones de viaje para exigir a los viajeros estadounidenses a Cuba que viajaran como parte de un grupo autorizado. TSA, el organismo responsable de asegurar el sistema de aviación civil del país, evalúa los aeropuertos cubanos e inspecciona a las compañías aéreas que operan vuelos con destino a Estados Unidos para garantizar que apliquen medidas de seguridad efectivas.

A la GAO se le solicitó que revisara las evaluaciones de la TSA sobre la seguridad de la aviación en Cuba. Este informe examina

(1) la medida en que TSA siguió sus procedimientos operativos regulares al evaluar la seguridad de la aviación en los aeropuertos cubanos en los años fiscales 2012 a 2017;

(2) los resultados de las evaluaciones de aeropuertos cubanos por TSA en los años fiscales 2012 a 2017; y

(3) los resultados de las inspecciones de TSA a aerolíneas que vuelan a y desde Cuba en los años fiscales 2016 ─cuando se reanudó el servicio aéreo comercial entre Estados Unidos y Cuba─ y 2017. La GAO revisó las políticas y procedimientos de TSA, observó las inspecciones de la agencia a compañías aéreas en Cuba y comparó los datos de TSA sobre evaluaciones e inspecciones con datos del Departamento de Transporte.

Lo que GAO recomienda

La GAO recomienda que la TSA mejore su capacidad para identificar todos los vuelos chárter públicos que requieren inspección en Cuba y desarrolle e implemente una herramienta que rastree de manera más confiable las operaciones de vuelos fletados públicos entre los Estados Unidos y Cuba.

TSA estuvo de acuerdo con nuestra recomendación.

SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN

Acciones necesarias para una mejor identificación y seguimiento de las operaciones de vuelos fletados públicos entre los Estados Unidos y Cuba

Qué encontró GAO

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) siguió en general sus procedimientos operativos regulares al documentar y resolver los hallazgos de sus evaluaciones de aeropuertos extranjeros e inspecciones de compañías aéreas en los aeropuertos cubanos en los años fiscales 2012 al 2017.

Sin embargo, TSA no realizó todas las inspecciones requeridas a compañías aéreas que operan vuelos chárter públicos desde Cuba. Específicamente, GAO encontró que en relación con las cinco aerolíneas seleccionadas para el análisis, TSA realizó en los años fiscales 2012 al 2016 aproximadamente la mitad de las inspecciones de compañías aéreas en Cuba conforme a la frecuencia establecida en sus procedimientos operativos regulares.

De las inspecciones que TSA no realizó, más de la mitad no se llevaron a cabo debido a que TSA no pudo identificar o rastrear de manera confiable las operaciones de vuelos fletados públicos con destino a EE.UU. originadas en Cuba.

Mejorar la capacidad de TSA para identificar vuelos charters públicos que requieren inspección en Cuba y aplicar una herramienta que actualmente la agencia está desarrollando para rastrear de manera más confiable las operaciones de las aerolíneas posicionaría mejor a TSA para cumplir su objetivo de inspeccionar todas las aerolíneas que operan vuelos chárter públicos desde Cuba conforme a la frecuencia establecida en sus procedimientos operativos regulares.

Varios de los aeropuertos cubanos evaluados por TSA en los años fiscales 2012 a 2017 cumplían totalmente con las Normas de la Organización Internacional de la Aviación Civil en el momento de la evaluación. Las evaluaciones restantes de aeropuertos identificaron casos de incumplimiento en las cinco categorías: control de acceso, control de calidad, seguridad de aeronaves y vuelos entrantes, inspección de pasajeros y equipaje, y cercas de seguridad.

La mayoría de las inspecciones a compañías aéreas realizadas por TSA en relación con Cuba en los años fiscales 2016 y 2017 no arrojaron hallazgos, lo que significa que TSA determinó que las aerolíneas que operan estos vuelos implementaban plenamente en el momento de la inspección todos los requisitos de su programa de seguridad aprobado por la TSA.

Las inspecciones restantes sí resultaron en hallazgos, que la TSA descontinuó después de que los transportistas aéreos adoptaran medidas correctivas.

Esta es una versión pública de un informe sensible emitido en mayo de 2018. La información que TSA considera confidencial se ha omitido de este informe.