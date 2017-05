Cubana de Aviación, un paso adelante y dos atrás

GUANTÁNAMO, Cuba.- Luego de más de un mes incumpliendo con los horarios de llegada y retorno, cancelando vuelos y transportando a los clientes por carretera, Cubana de Aviación estabilizó sus vuelos esta semana desde la capital hacia Guantánamo y viceversa y reanudó las reservaciones de pasajes, que había suspendido desde inicios del mes de abril debido a las dificultades técnicas detectadas en los aviones AN 158 de procedencia ruso-ucraniana, los cuales se rumora fueron devueltos.

Una breve nota publicada por el periódico Venceremos a principios de este mes explicaba que debido a “un análisis profundo de la dirección de la aviación a nivel central” se decidió reorganizar las salidas desde La Habana hacia Guantánamo y viceversa, partiendo de la disponibilidad real de las aeronaves que pueden prestar ese servicio, lo cual fue verificado los días 10 y 12 de mayo por CubaNet.

Tal decisión perjudica a los viajeros que usen el servicio de Cubana de Aviación por varias razones. La primera es que ya los vuelos no tendrán una frecuencia diaria como cuando comenzaron a prestar servicio el AN 158, sino que serán los lunes, miércoles, viernes y sábados. La segunda es que no hay un avión definido para cubrir el itinerario pues ello está en dependencia de la disponibilidad de aeronaves el día de los vuelos. Cuando el itinerario lo cubra uno de los aviones arrendados a compañías extranjeras, las capacidades disponibles serán superiores a las que se ofrecían con el AN 158 y el vuelo tendrá una duración aproximada de una hora, pero cuando la nave disponible sea un ATR-72, la capacidad es menor y el tiempo de vuelo alcanza las dos horas y veinte minutos, es decir, una hora y diez minutos más que cuando volaba el AN 158.

Por otra parte, ahora el pasaje sólo podrá adquirirse con seis meses de antelación mientras que anteriormente el tiempo se extendía hasta un año.

Como se aprecia, la calidad del servicio ha disminuido. Parafraseando el título de una conocida obra de Lenin, cuando Cubana de Aviación estableció los vuelos diarios entre la capital y Guantánamo dio un paso adelante, ahora da dos pasos atrás.