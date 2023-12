MIAMI, Florida.-Uno de los libros más sorpresivos de 2023 ha sido Jeanine: De puño y letra, escrito por la ex presidente de Bolivia Jeanine Áñez Chávez. Que una ex mandataria latinoamericana escriba sus memorias sobre su periodo presidencial no es poco común. Lo sorprendente de este libro es que la ex presidenta Áñez pudo escribirlo y publicarlo a pesar de encontrarse en prisión, donde cumple una condena de diez años tras un juicio lleno de irregularidades, falsas acusaciones y pruebas exculpatorias ignoradas.

El libro, en formato de entrevistas realizadas durante varios meses mediante un intercambio epistolar con su cuñado, Luis Echarte, se logró gracias a la habilidad que tuvo la ex mandataria boliviana de sacar las páginas del manuscrito poco a poco del Centro Penitenciario Femenino de Miraflores, donde se encuentra cumpliendo su condena.

En su libro, Áñez relata el proceso por el cual llegó a ocupar la presidencia interina de Bolivia desde el 12 de noviembre de 2019 hasta el 8 de noviembre de 2020. Con una narrativa dinámica, la ex presidente detalla como heredó un país al borde del precipicio de la violencia, llegando a la Presidencia de la República tras la renuncia de Evo Morales y del resto de los oficiales en la línea de sucesión presidencial. Siendo Segunda Vicepresidente del Senado y luego, debido a las vacantes mencionadas, Presidente del Senado, recayó sobre ella la responsabilidad constitucional e histórica de ocupar la Presidencia de la República.

En su libro, es imposible ignorar el papel que la dictadura cubana jugó en los meses de caos que atravesó Bolivia. Desde que comenzó a detallar la causa de la crisis boliviana de 2019, Áñez puntualiza que Morales y su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), “tenían ya un proyecto geopolítico que fue planeado por Fidel Castro y cuya ejecución fue encargada a Hugo Chávez”(p. 19).

En el pasaje mas contundente sobre la injerencia cubana en Bolivia, la ex mandataria constitucional defiende su actuación ante la proliferación de cubanos enviados al país andino como personal de salud: “Descubrimos que algunos súbditos cubanos que estaban en el país, amparados por un programa de salud que nunca tuvo resultados favorables para los bolivianos, estaban pagando las movilizaciones con el dinero de los propios bolivianos y alentando la violencia. No tuve un solo momento de indecisión para sacar del país a todos estos cubanos que, bajo la cobertura de salud, en realidad eran agentes de inteligencia y promotores de la violencia. Mi decisión fue inmediata.

No necesitábamos agentes cubanos, en momentos en que el país decidió volver a la democracia y vivir pacíficamente, después de años de persecución y corrupción. Lamentablemente, esas brigadas habrían retornado sigilosamente a Bolivia para continuar infiltrándose en los estamentos sociales mas vulnerables, al tiempo de solventar a la cúpula dictatorial del gobierno cubano con honorarios inflados pagados con el dinero de los impuestos que aportamos los bolivianos. La misma cúpula que recibe a las autoridades del régimen boliviano que visitan la isla

frecuentemente” (p. 59).

Áñez también ofrece detalles sobre su frágil estado de salud física y psicológica, el cual ha sido ignorado por las autoridades carcelarias bolivianas. Al mismo tiempo, denuncia las represalias y los abusos cometidos contra sus familiares, especialmente sus hijos, Carolina y José Ribera Áñez, quienes han presentado el caso de su madre ante gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.

A su condición de perseguida y prisionera política, la ex presidente Áñez suma otra causa: ser mujer. El machismo latinoamericano no se apiadó de una mujer cuyo único delito fue encontrarse en la línea de sucesión constitucional y asumir la presidencia cuando las circunstancias así lo requerían. En su versión cubana, ese mismo machismo forjó la imagen de “el Caballo” y “el Comandante” Fidel Castro, resultado más del “mito del Moncada” que de realidad. Según Áñez, “este acoso del régimen no es más que una venganza política para cobrarle

a una mujer que se atrevió a ponerse al frente de un país al borde de la guerra civil, incitada por

Morales desde el exilio en México” (p. 103).

Con un prólogo del ex presidente colombiano Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y un epílogo de la activista de los derechos humanos cubana Rosa María Paya Acevedo, Jeanine: De puño y letra demuestra el apoyo internacional que tiene el caso de la ex presidente Áñez. Este libro ofrece un testimonio vivo de un presidio político y de un régimen autoritario, encabezado por el presidente Luis Arce Catacora y con la venia de Morales, que merece ocupar su triste, pero debido, lugar junto las autocracias latinoamericanas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con su

valentía y su narrativa encarcelada, Jeanine Áñez Chávez alza su voz en denuncia y, al mismo tiempo, mantiene viva la esperanza para la democracia en las Américas.