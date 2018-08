Al menos 35 muertos, entre ellos un niño, por el derrumbe de un puente en Italia

Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a #Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città

— Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) 14 de agosto de 2018