Osmani García, ‘cargado de energía y alegría’ tras salir de rehabilitación

MIAMI, Estados Unidos.- El reguetonero cubano Osmani García ha anunciado en sus redes sociales que ya ha salido de un programa de rehabilitación .

“Ya comienzo a reintegrarme a mis actividades recargado de energía y alegría. Los quiero muchísimo y estoy eternamente agradecido por el apoyo que me brindaron durante el último mes; ha sido de gran ayuda e inspiración. ¡Un fuerte abrazo a todos!”, dio a conocer en su cuenta de Instagram.

El reguetonero se había incorporado a un programa de rehabilitación tras haberse refugiado “en cosas inapropiadas”, según declaró a principios de marzo, tras haber sido el centro de una polémica por sus declaraciones sobre los cubanos del exilio.

“Quiero compartir con mi público que no me he sentido bien en mucho tiempo. He buscado alivio en cosas inapropiadas. He decidido entrar en un programa de rehabilitación. Y sé que con el apoyo de mi familia y mis fans voy a ganar esta batalla. Les pido que me manden muchísima luz y me mantengan en sus oraciones, que las necesito”, dijo en aquel entonces.

La reaparición de García Coincide con la campaña publicitaria de la gira que realizará por Europa próximamente, a comenzar el 20 de mayo en Calabria, Italia.