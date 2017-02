Las mentiras sobre el Segundo Frente del Escambray

LA HABANA, Cuba.- Desde sus inicios, el régimen castrista se ha ocupado de distorsionar a su favor la historia de la insurrección a través de la cual llegó al poder el 1ro de enero de 1959. Así, para hacer creer que el triunfo revolucionario se debió solo al Movimiento 26 de Julio (M-26-7), liderado por Fidel Castro, y particularmente a su guerrilla de la Sierra Maestra, han opacado el papel que jugaron las otras organizaciones que combatieron a la dictadura de Batista, el Directorio Revolucionario Estudiantil y el Segundo Frente del Escambray.

En ese sentido, y bien cargado de infamia y falsedades, va el trabajo de Fabián Escalante Font, oficial y escriba del Ministerio del Interior, que apareció publicado en la revista Bohemia el pasado 20 de enero bajo el título “Cuba, obsesión estadounidense”.

En dicho artículo, Fabián Escalante asegura que el Segundo Frente del Escambray fue una creación de la CIA.

Explica Escalante que el plan de la agencia de inteligencia norteamericana “incluía la formación de una zona guerrillera propia en el Escambray, que llegado el caso, frustrara el proyecto de Fidel de trasladar la guerra de liberación hacia el occidente del país, al tiempo que desacreditara al movimiento revolucionario mediante desmanes y crímenes contra la población campesina”.

Respecto a estos supuestos “desmanes y crímenes” de los combatientes del Segundo Frente, Escalante, sin citar pruebas, vuelve a echar mano de aquella vieja acusación de que se dedicaban principalmente a robar vacas, un chisme inventado por un exasperado y soberbio Che Guevara en los días que se esforzaba porque aquellos alzados se subordinaran a su mando para enfrentar al ejército gubernamental en Las Villas.

Pero el escriba de la Seguridad del Estado no se conforma con endilgarles el calificativo de “come-vacas”, sino que llega al extremo de comparar a aquella guerrilla con “las que hoy apoyan al Estado Islámico o a lo que fue en su momento Al Qaeda”.

Afirma Escalante que Eloy Gutiérrez Menoyo, el jefe del Segundo Frente, era un colaborador de la CIA. Miente. En noviembre de 1957, cuando creó el Segundo Frente del Escambray, Gutiérrez Menoyo, cuyo hermano Carlos había muerto en la lucha contra Batista, era el jefe de acción del Directorio Revolucionario. Gutiérrez Menoyo no establecería contacto con la CIA hasta varios años después de su ruptura en 1961 con el régimen de Fidel Castro, con el fin de recabar el apoyo norteamericano para el grupo anticastrista Alpha 66, algo que luego lamentaría, como en repetidas ocasiones explicó.

Es falsa la afirmación de Escalante de que la mayor parte de los integrantes del Segundo Frente provenían del Partido Auténtico. Había más ortodoxos que auténticos. Se diferenciaban por los brazaletes que usaban, pero todos respondían al mismo mando militar, el de Gutiérrez Menoyo y sus seis comandantes.

Contrario a lo que afirma Escalante, había también comunistas. Si no hubo más no fue porque los excluyera Menoyo, sino por la política del Partido Socialista Popular (PSP) de no favorecer la insurgencia sino lo que llamaba “la lucha de masas”.

Alguien que resultaría tan proclive al castrismo como Max Lesnik, quien peleó en el Segundo Frente, entrevistado en el año 2008 por Rafael Hernández para la revista Temas, aseguró: “Políticamente, el Segundo Frente no tenía ideología, cada ciudadano alzado podía pensar como quisiera…”

Cuando el Directorio Revolucionario se alió al Ejército Rebelde, el Segundo Frente quedó marginado, pero a pesar de no subordinarse al mando de Che Guevara, fundamentalmente a causa de una pelea de este con el comandante Jesús Carrera, y de las discrepancias de Gutiérrez Menoyo con Faure Chomón y Rolando Cubela, las seis guerrillas de Menoyo, con sus constantes ataques a los cuarteles del ejército, contribuyeron a la derrota de las fuerzas gubernamentales en Las Villas.

Refiere Max Lesnik en la citada entrevista para la revista Temas (número 55, julio-septiembre de 2008): “A raíz del triunfo revolucionario, Fidel estableció una relación más estrecha con el Segundo Frente que con el Directorio. Por ejemplo, realiza su primer viaje fuera del país, a Venezuela, acompañado del propio Menoyo y Armando Fleites”.

Recordemos que aunque Fidel Castro se robó el protagónico, la actuación de Menoyo fue decisiva para desbaratar los planes de invasión del dictador Trujillo.

Luego de someter al Directorio Revolucionario Estudiantil y desarmarlo, Fidel Castro, cuando inició su deriva hacia el comunismo a la manera soviética, se encargaría de liquidar al Segundo Frente.

Más de 58 años después, viles amanuenses del régimen, como Fabián Escalante, que se dedican a tergiversar la historia, aún tratan de demeritar y enlodar la memoria del comandante Eloy Gutiérrez Menoyo y los hombres que pelearon bajo su mando en el Segundo Frente del Escambray.

