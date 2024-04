CIUDAD DE MÉXICO, México.- Orlando Méndez, el cantante conocido como el “Vaquero Cubano”, lanzó su último sencillo, “Motherland” (Patria), donde apela a sus raíces cubanas, caribeñas, para expresar la nostalgia por esa tierra de su familia.

El ex concursante del Top-20 de The Voice (en 2022) comparte sentimientos de añoranza por Cuba, un lugar de raíces familiares pero personalmente desconocido por él.

“Motherland”, definido por los medios de prensa como “una sinfonía cultural que mezcla la quintaesencia de la música country con sabores cubanos distintivos”, es la canción de un cubanoamericano “para cubanoamericanos”.

“Escribí esta canción hace unos años, justo cuando estaba aprendiendo a tocar la guitarra. Era un tema que siempre me había apasionado y en el que decidí profundizar cuando empecé a perder abuelos. Me di cuenta de que las historias que me contaban de sus días en Cuba eran mucho más que cuentos viejos. Eran historias contadas con nostalgia, y eran mi historia. Cuba era su patria. Era la isla que habían amado, y lo dejaron todo atrás para que mis padres tuvieran una oportunidad. Para que yo tuviera la oportunidad de vivir libre”, expuso en sus redes sociales.

Su canción es “la historia de un sacrificio que puede conectar con cualquiera que se haya sacrificado alguna vez”.

Apelando a su herencia cultural, el cantante de country combina instrumentos de este género con los sonidos de la conga y la guitarra clásica, acompañado de una orquesta de cuerdas.

El video de la canción, además, celebra la vida cubanoamericana, y fue realizado por un equipo de Miami.

Dirigido por Carlos Dominicis y producido por Jennifer Castellanos y Victoria Collado, el video es una representación de la experiencia cubanoamericana, con los pintorescos paisajes de Miami como telón de fondo y la actuación de Méndez en el Country Bay Music Festival.

“El Vaquero Cubano” nació y creció en Miami, Florida. Es un cubanoamericano de segunda generación que encontró el amor por la música country a una edad temprana.

Tras graduarse en la Universidad de Florida y seguir una breve carrera como actor, empezó a escribir y cantar en el género country. Durante casi dos años actuó por todo el Estado del Sol con su banda, “The Orlando Mendez Band”.

En 2022, Orlando se presentó a la audición de la temporada 22 de The Voice y fue elegido por unanimidad por los cuatro coaches del panel: Blake Shelton, John Legend, Gwen Stefani y Camila Cabello.

Fue aclamado por su voz única y su poderosa presencia escénica, y participó en tres actuaciones del programa. Actualmente vive ahora en Nashville (Tennessee) y está a punto de publicar su primer EP y este domingo cantará en el Miami-Dade CountryFest.

