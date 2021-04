MIAMI, Estados Unidos. ─ El rapero Michael Sierra Miranda, más conocido como “El Micha”, ha sido el último artista cubano en sumarse públicamente a la corriente que pide cambios urgentes en la Isla.

Tras estrenar el pasado martes el tema Un sueño, el rapero ha puesto “las cartas sobre la mesa”. El clip de la canción muestra al Micha en una faceta más madura y con un discurso que cuestiona directamente al poder en Cuba.

En declaraciones ofrecidas al portal digital Cibercuba, el artista aseguró que Un sueño es resultado del dolor por ver el sufrimiento que desde hace años padecen los cubanos.

“Yo estoy abogando por que el cambio sea ya. Ya me duele estar viendo a todos mis amigos pasando trabajo; a mi familia pasando trabajo; mi mamá diciéndome que con dinero no encuentra nada; mi mujer volviéndose loca para que mis hijos se coman una galletica dulce. A lo mejor la gente no entiende lo que se está hablando, pero yo ya sentí que es el momento de hablar ya”, señaló.

Hace falta un cambio aunque sea por casualidad

Cada día está peor, La Habana no aguanta más

El pueblo está diciendo “¡Está bueno ya!”

El artista respondió de esta forma a quienes le criticaron por, supuestamente, no haberse sumado a otros exponentes del género urbano que desde hace tiempo han dejado clara su posición respecto a lo que pasa en Cuba.

El video clip del tema, con más de 200 mil reproducciones en YouTube, muestra a “El Micha” fumando un puro mientras va hilvanando ideas sin renunciar a su estética, propia del género urbano y que ha defendido por más de 15 años.

A mí me sacan de esa lista

Soy Michael alias El Micha, no soy ni político ni comunista

Lo que yo hago lo hago solo y sin corista

Esto va pa’ los periódicos y revistas

Si no vienes a aportar, ni te vistas

Hace falta un cambio y Cuba está lista

El rapero dijo además a Cibercuba no estar preocupado por la reacción de la propaganda del régimen, la cual, de un momento a otro, podría arremeter en su contra como mismo lo ha hecho contra Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo y El Funky, intérpretes del exitoso tema Patria y vida.

“Eso no tiene respuesta, qué me van a decir. Yo estoy diciendo la verdad. Con la verdad nadie puede”.

“El Micha” indicó que la decisión de abordar en su canción la difícil realidad de Cuba no obedeció a presiones de ninguna comunidad y dejó claro que la canción llegó porque sintió “que era el momento de hablar”.

El artista, que en estos momentos se encuentra en Miami dijo también a Cibercuba que Un sueño formará parte de su próximo disco, que llevará por título GAD (Gracias a Dios), y que debe salir al mercado en tres meses.