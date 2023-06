MIAMI, Estados Unidos. – El compositor estadounidense de origen cubano Desmond Child, conocido por su prolífica carrera en la industria musical, que incluye más de 80 éxitos en el Top 40 de Billboard, se prepara para lanzar su autobiografía, según reveló a la agencia de noticias EFE.

Child, quien tiene a su cargo éxitos como Livin’ On A Prayer y You Give Love A Bad Name para Bon Jovi, I Was Made For Loving You para Kiss, y Livin’ La Vida Loca y She Bangs para Ricky Martin, ha trabajado con una impresionante lista de artistas, desde Aerosmith hasta Katy Perry. Pero antes de su carrera internacional, su infancia estuvo marcada por la rica herencia musical de su madre cubana, la poeta y también compositora Elena Casals.

“Mi madre solía escribir canciones en el piano de la granja donde nací, mientras yo jugaba en el suelo”, recordó Child en una entrevista de 2021. También ha recordado que, cuando su tía Olga ―Olga Guillot, la Reina del Bolero― lo visitaba todos recitaban y gritaban poemas patrióticos y canciones icónicas dedicadas a Cuba.

Asimismo, ha asegurado que el hogar de su infancia, en Miami, era un refugio para músicos que habían huido de Cuba. “Éramos como el centro de inmigración. Me levantaba por la mañana y había como tres tipos con mochilas durmiendo en el suelo. Siempre había descargas en nuestra casa, mi madre cantando sus propias canciones, gente recitando poesía. Nuestro hogar estaba lleno de música y arte cubano”, ha contado Child.

El músico está trabajando actualmente en la publicación de los escritos de su madre: “Mis cajas de cartón/My Cardboard Boxes – The Poems & Lyrics of Elena Casals” a través de su empresa, Deston Entertainment.

La próxima autobiografía de Child, Livin’ On A Prayer: Big Songs Big Life, escrita en colaboración con David Ritz, se espera que sea publicada el 19 de septiembre de este año. Según reveló a EFE, el libro contará “todos los chismes, todo, todo” sobre su vida, incluyendo sus raíces cubanas y la influencia de su madre.

“Hablo mucho de mi madre aunque no es su biografía, es mi autobiografía, pero está en el libro hasta la última palabra”, afirmó Child.

Desmond Child fue inducido al Salón de la Fama de los Compositores en 2008 y sirve en su junta directiva, así como en la junta de ASCAP. Junto con el compositor/productor Rudy Pérez, co-fundó el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, donde se desempeña como presidente emérito.