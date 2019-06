Vecinos plantados en La Habana: “Queremos que se nos respete el derecho a la vida”

LA HABANA, Cuba. – Diecisiete días han transcurrido desde que los vecinos de San Pedro 258, en el municipio de Habana Vieja, se plantaron en los bajos de su edificio para presionar a las autoridades. Como el inmueble donde residen se encuentra en peligro de derrumbe, los pobladores exigen que les otorguen nuevas viviendas. De momento, no han recibido respuesta alguna.

“Están esperando que a uno de los niños, de los tantos que viven aquí en el edificio, le caiga un pedazo de techo arriba y se muera para entonces resolver la situación. Quiero que alguien me diga por qué siempre tiene que morir una persona para que el gobierno haga algo. Son unos indolentes y faltas de respeto, pero vamos a seguir aquí y vamos a hacer lo que tengamos que hacer”, dijo Yodhander Barrera Crespo, uno de los protestantes.

Según detalla, en vez de interesarse en resolver la situación de los afectados, lo único que han hecho las autoridades es insistir en que deben entrar a sus casas bajo amenaza de ser puestos bajo privación de libertad si continúan con la protesta.

“Han multado fundamentalmente a las mujeres, les han puesto hasta cien pesos de multa, pero nadie se preocupa por lo que pueda pasarnos, lo único que saben decir: eso es problemas de vivienda”, denunció Barrera Crespo.

En encuentro efectuado con los afectados, Euclides Santos, Director Provincial de Vivienda, expresó que el incumplimiento de la entrega de sus nuevas viviendas ha sido culpa de las empresas constructoras, que no han faltado a los plazos de terminación establecidos.

“No vayan a pensar que nosotros nos hemos quedado tranquilitos, nosotros hemos ido tocando todas las puertas que tenemos que tocar para poder cumplir con lo que hemos pactado, pero hay que esperar, porque las mismas empresas que tienen que terminar viviendas aquí, son las que están construyendo en otros lados. Se han ido revisando todos los planes constructivos de ellos, se ha ido revisando todo lo que pudiera o no estar comprometido. Sobre eso debe haber un compromiso con otro grupo de este edificio”, dijo Santos en el encuentro.

“Yo, con tremenda humildad, les pido disculpas a ustedes (…) dentro de todo, la parte más sensible es la de ustedes. Yo, con tremenda humildad, lo digo sin esconderme de nadie (…) Ahora no me toca responderle a la provincia completa, para eso están las entidades administrativas (…) está el gobierno, está la vivienda, está todo el mundo”, puntualizó.

Por su parte, Heily Nieto Menéndez, alega que seguirá durmiendo en los bajos del edificio con sus hijos hasta tanto las autoridades no resuelvan su situación, ya que el techo de su casa se está cayendo y, recientemente, casi le cae un pedazo encima a una de sus hijas.

“Tengo el techo en situación crítica. Mi niña chiquita, de 9 años, estando durmiendo y le cayó un pedazo de techo al lado. Si llega a caer sobre ella, la hubiese matado”, apuntó.

“Lo plantee y me dijeron que lo único que me pueden dar es una capacidad de albergue donde solamente cabe una cama. Nosotros somos cuatro personas y ahí no me cabe más nada, además, el baño es público para todo el mundo y mis hijas son hembras (…) si le dan casa a los militares, cómo a nosotros que estamos en situación crítica, porque esto se está cayendo, no nos la van a dar”, afirmó.

Yodanis Carmona Álvarez alega que la policía no para de amenazarlos para que abandonen la protesta bajo la excusa de que “están obstruyendo el paso de la vía pública”.

“Nos dicen que nos van a meter presos si no entramos las cosas, porque estamos obstruyendo los pasos. Entonces, es una amenaza constante: ‘que si la coronela no quiere que nadie este allá afuera’. Ya le dijimos que el edificio está al derrumbarse y por eso vamos a seguir allá afuera, le guste a la coronela o no. Si quieren que salgamos de aquí, que nos resuelvan el problema”, refirió Yodanis.