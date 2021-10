LA HABANA, Cuba. – Varios cubanos y cubanas han calificado como una “verdadera falta de respeto” los nuevos paquetes de viajes promocionados por la agencia de turismo Cubanacán S.A., los cuales invitan a volar desde Varadero a Cancún por precios astronómicamente altos (en Moneda Libremente Convertible [MLC] y no en pesos cubanos) en comparación con los precios de paquetes similares desde Europa al mismo balneario mexicano.

Son tres paquetes que oscilan entre los 925 MLC y los 1 752 (precio mínimo) por persona para cuatro noches en hoteles de categoría 3 y 5 estrellas, pero al mismo tiempo que muy caras, son ofertas prácticamente imposibles de pagar por cualquier cubano no solo porque la moneda nacional en que recibe el salario no le sirve sino porque no incluye ni impuesto de sanidad ni algo tan imprescindible pero dificilísimo de obtener en Cuba: el visado.

¿Entonces para quiénes y con qué objetivo se han lanzado estos tres paquetes si, primero, el consulado mexicano en La Habana no está atendiendo nuevas citas y no será hasta enero de 2022 —según información de la propia Embajada— que comenzará a aceptar una nueva ronda de solicitudes; y segundo, ni los precios ni la calidad de los paquetes se corresponden con la media ofertada por otras agencias fuera de Cuba, incluso gestionadas por el propio turoperador mexicano —Viajes Bojórquez— que funciona como contraparte de Cubanacán, y que ofrecen traslados hacia Cancún desde otros destinos, incluso más alejados del balneario azteca?

O se trata de apenas otro “abuso” más de la “Tarea Ordenamiento” o es una de las tantas “promociones de maquillaje” lanzadas por el régimen para proyectar hacia el exterior la idea de que los cubanos pueden viajar libremente, lo cual solo funciona con quienes no se enteran aún de la dura realidad cubana.

Pero también pudiera ser una oscura estrategia —ideada desde “aquí” en contubernio con los de “allá”— que se articula de modo macabro con el mercado negro de venta de visados —donde, no es secreto para nadie, el consulado mexicano resulta uno de los más afectados por la corrupción— y posiblemente hasta con el tráfico de personas. Porque, ¿quién paga los miles de dólares que cuesta una cita consular y un visado de contrabando para vacacionar cuatro días en Cancún si no es con el objetivo secreto de pisar suelo mexicano para de inmediato seguir viaje hacia Estados Unidos?

De hecho, la Agencia de Viajes Cubanacán, en asociación con la mexicana Viajes Bojórquez, está vendiendo en sus oficinas boletos de ida y vuelta a Cancún, desde Varadero, por la exagerada cifra de 874 MLC (unos 1 000 dólares en el mercado informal) por persona, un destino que está a menos de una hora de vuelo desde Matanzas.

Incluso en la promoción que usa Cubanacán en sus redes sociales se advierte cierta conexión con lo que está ocurriendo ahora en cuanto a flujo migratorio irregular y creciente hacia México con destino a Estados Unidos.

El eslogan usado no sugiere “vacaciones”, “descanso” ni “oportunidad”, como es usual en este tipo de ventas realizadas por una agencia de viajes vinculada al turismo, sino que se dirige directamente a la “necesidad” de los cubanos por poner pie en cualquier destino fuera de Cuba con la idea de escapar, huir, emigrar definitivamente: “¿Necesitas viajar a Cancún?”, es la pregunta que encabeza la nueva promo de la empresa cubana.

¿Y por qué “necesita” un cubano viajar a Cancún tan desesperadamente que paga esa cantidad que, al cambio en moneda nacional, suman unos 64 000 pesos, es decir, ¡el equivalente a más de un año de trabajo para cualquier profesional en la Isla!

Sin dudas aquí hay “gato encerrado” y los usuarios que han interactuado con las publicaciones en la propia página de Facebook de la Agencia de Viajes Cubanacán se han dado cuenta al instante.

Y tanto la parte mexicana como la cubana, a pesar de que el consulado mexicano no dará nuevas citas hasta el próximo año, están apurados por comenzar a acarrear pasajes. De hecho, en unos días, precisamente este 11 de octubre, el turoperador Viajes Bojórquez reiniciará sus operaciones con la aerolínea Magnicharters, también de su propiedad, volando la ruta Cancún-Varadero.

En el mercado informal de citas y trámites consulares el precio de una visa ha ascendido en apenas unas semanas desde los 2 000 dólares hasta cifras que oscilan entre los 5 000 (para los más afortunados) y los 10 000 (para los más desesperados). De modo que los cuatro días en Cancún saldrán en hasta 10 y 20 veces más que los 1752 MLC del paquete de Cubanacán, sumando todos los gastos que tendrá que asumir quien decida comprar para emigrar.

“Deja ver cuando pague la corriente y compre los mandados si me queda algo para darme una vueltecita por Cancún”, ha comentado con ironía una usuaria en la página de Facebook de Cubanacán.

“Obvio que es sin visas, si no nadie va a vacacionar, lo que van es echando, jajaja”, comentó otro usuario en el mismo sitio.

“Y desde cuándo pagan en Cuba en MLC? Vergüenza debía dar hacer eso con los cubanos que para tener MLC tienen que comprarlo en el mercado negro. Eso es obligarte a delinquir”, dice otra de las respuestas a las promociones de los paquetes a Cancún.

“Quién sabe. Quizás este es el modo de ayudar a que los cubanos podamos salir de este país para tener un futuro más próspero y seguro que el que nos depara (…) la Isla”, se lee en otro de los comentarios.

Dada la complejidad del proceso para obtener un visado mexicano, los cubanos han creado grupos en redes sociales para indagar sobre las especificidades pero además sobre las vías “alternativas” para saltarse la burocracia, aunque sea cayendo de cabeza en un complicado mecanismo de corrupción que probablemente opere desde la propia sede diplomática, porque continúa siendo una odisea conseguir una cita incluso para enero de 2022.

Tan difícil resulta sacar visa para México que abundan los foros en internet de personas indagando por otras vías alternativas para llegar al país azteca. Por ejemplo, en el grupo de Facebook “Cubanos en México. CDMX y EDOMEX”, algunos usuarios recomiendan optar por las vías ilegales, viajando primero a Nicaragua, Costa Rica, Panamá e incluso a Rusia.

“No hay manera [de llegar a México] solo en balsa”, dice una persona. Otros usuarios recomiendan: “Cuando abran [viaja] así sea para Nicaragua y después pagas quién te cruce hasta México”. Otra recomienda ir en lancha o viajar a Honduras y seguir camino. “Si es Honduras ―advierte― tienes que pagarles a los polleros para que te pasen (…), o hay mujeres [a las] que les pagas para que te traigan por casamientos, 1 500 creo”.

Para aquellos que cuentan con algún familiar en México quizás les resulte un poco más fácil, solo porque pueden comenzar un proceso de “unidad familiar”, considerado mucho más fácil que obtener una visa de turismo.

Estas promociones de Cubanacán y Viajes Bojórquez son demasiado raras y “sospechosas”, sobre todo en un momento en que la mayoría de los cubanos están desesperados por huir de la Isla e incluso venden las propiedades de toda una vida a precio de remate por tal de llegar a la frontera de México con Estados Unidos lo más rápido posible. El río está revuelto y Cubanacán, al parecer, tiene mañas de viejo pescador.

