LA HABANA, Cuba. — La activista santaclareña Saily González anunció recientemente su salida del grupo Archipiélago. En sus redes sociales, la promotora de la Marcha Cívica por el Cambio informó su decisión y explicó que se debía a que “su mundo anda en 48 cuadros por segundo y la lógica hace que Archipiélago ande en 24”.

En entrevista ofrecida a CubaNet, la influencer apuntó que su salida se debe fundamentalmente a la necesidad de “independencia para participar en otras iniciativas desde Saily, no desde Saily la moderada de Archipiélago, que siempre iban a estar mezcladas. En ese sentido, creo que es más saludable para otros proyectos en los que tengo muchas ganas de participar”.

CN—¿A qué se debe la salida de Saily González como coordinadora del grupo Archipiélago?

“Hasta el momento, yo había participado en esta coordinación, en esa organización. En ese sentido, creo que Archipiélago en estos momentos no me necesita, no tengo por qué estar haciendo “bulto” cuando podría estar dedicando lo que he aprendido a otras iniciativas que considero ahora mismo más urgentes y que necesitan más de mi apoyo. Archipiélago es perfectamente capaz, con los miembros que tiene, de crear propuestas.”

CN—¿Es esta una salida definitiva?

“Tampoco es que mi salida sea definitiva, quizá, quién sabe si en el futuro yo siento que soy necesaria nuevamente y volvería entrar sin problema ninguno. Archipiélago siempre va a contar con mi apoyo, con mi influencia, para visibilizar y apoyar cualquier proyecto. Confío muchísimo en Archipiélago. También van a poder hacerlo otras plataformas que propongan cambios en Cuba de forma cívica, de forma pacífica. Para esto no tengo que ser necesariamente coordinadora, sobre todo, porque esto me supone una cantidad de tiempo que pienso dedicarle a otras cosas.”

CN—¿Cuánto crees haya contribuido tu visibilidad como influencer a la plataforma Archipiélago?

“Lo primero es entender qué es Archipiélago, para poder evaluar mi salida y de cualquier otra persona. Archipiélago es una plataforma que intenta lograr un cambio en Cuba, obviamente mediante acciones cívicas y pacíficas. Es una plataforma, además, que pretende incluir a varias formas de pensar de la ciudadanía, varias posiciones dentro y fuera de Cuba. En este sentido, funciona como herramienta también para que los cubanos conquistemos nuestros derechos. Archipiélago es una plataforma que propone herramientas, acciones como, por ejemplo, la marcha del 15 de noviembre y que tiene como fin último un plebiscito. La función de un coordinador es precisamente organizar para que estas acciones se concreten.

Mi función como persona, como influencer, es apoyar con la visibilidad las propuestas de Archipiélago y de cualquier otra iniciativa, como la de estos muchachos de Santa Clara, la familia de Andy García Lorenzo, que quieren ayudar a que los presos políticos reciban su saco semanal en las prisiones.

Luego de tu comunicado recibiste apoyo de muchas personas, también acoso por parte falsos perfiles que pretenden desacreditarte.

Bloquear clarias es mi pasión. Ayer vi que varias clarias intentaron utilizar mi post para generar un estado de opinión o algo así. Realmente, lo que hice fue bloquear a estas personas y eliminar sus comentarios, como también, si veo un post sobre mí voy, respondo y luego las bloqueo.”

CN—Entonces, Amarillo y Medio seguirá funcionando como canal…

“Amarillo no ha dejado de funcionar como canal, a pesar de que me fui recientemente. Amarillo no me necesita. Yo voy a estar donde sienta que soy más necesaria. Así de sencillo.”

