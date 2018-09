Rentar un auto en Cuba: una misión cara y casi imposible

Cubacar. Foto del autor Cartel publicitario Cubacar. Foto del autor Oficina Cubacar Varadero. Foto del autor Clientes esperando en las oficinas de Cubacar. Foto del autor Clientes esperando en oficinas de Cubacar. Foto del autor

LA HABANA, Cuba.- “Renté un Geely Engrand desde Miami. Me indicaron que debía recogerlo en el Hotel Meliá Habana a las 10 de la mañana el día de mi llegada y que todo estaba bien coordinado. Yo quería rentar el auto por 12 días pero solo tenían disponible uno por 8 días. Me aconsejaron que lo tomara porque no hay autos de renta y ese era el único disponible en la fecha que yo viajaba. Enseguida y sin demoras me cobraron unos 1.250 dólares. Yo estaba confiado porque ya había reservado y pagado mi auto. Me explicaron que allá en La Habana haciendo algunos regalitos podría conseguir la prórroga por los días que me faltaban”, narró a Cubanet Ernesto Agüero, un cubano residente en Miami que viajó a Cuba de vacaciones el pasado mes de agosto.

Ernesto nos contó que “al llegar al hotel que me habían indicado, para recoger mi auto a las 10 de la mañana como estaba dispuesto, me notificaron en las oficinas de Cubacar que el modelo que yo había rentado desde Miami no estaba disponible, que me podían dar un auto mas chiquito y de trasmisión manual, de lo contrario debería esperar varias horas a ver si se resolvía el problema. Cada hora que pasaba iba a la oficina y me ponían una nueva traba o un nuevo pretexto, pero yo seguía esperando”.

Después de 5 largas horas de espera en el lobby del hotel y sin aire acondicionado, Ernesto volvió a dirigirse a la oficina para quejarse del mal servicio una vez más y ratificar además que para cobrarle los 1.250 dólares de la reserva sí que no hubo problemas ni demoras.

“Al final fui trasladado por un trabajador hacia un hotel cercano donde apareció mi auto. Ahí comenzaron los trámites y el papeleo pero ya había perdido 6 horas de mi primer día de vacaciones. Las prórrogas de los autos están prohibidas en Cubacar, pero pude continuar disfrutando del carro 4 días más porque le hice un regalito de 200 CUC a uno de los funcionarios de la empresa, que sutilmente me dijo que me resolvería”, añadió Ernesto.

Por otro lado, historia similar experimentó Jesús Pérez, un cubano americano que rentó un auto a través de internet para su estancia en la Isla. “Rentamos un auto Peugeot, no sé con exactitud de que año sería, pero tenía muchos problemas mecánicos. El aire acondicionado no funcionaba bien, el asiento del pasajero estaba roto y no se sostenía de forma vertical por sí solo, todo era un desastre. Cuando fui a la agencia al día siguiente a quejarme y a que me lo cambiaran, el funcionario me dijo que si quería ellos me devolvían el dinero, pero que me iba a quedar a pie porque no tenían más autos para remplazarlo. Pagué un desastre de carro, a un precio más que elevado”, comentó.

Los precios de los autos para rentar en Cuba varían entre 70 y 250 dólares el día, dependiendo de la “categoría”: económico, medio, premium, minivan y van. La flota de carros está compuesta en su mayoría por autos chinos como los “Geely” aunque también se encuentran autos europeos como los “Peugeot” y muy pocos Mercedes Benz.

Noel Jiménez, trabajador de una de las oficinas de Cubacar en La Habana nos explicó. “Las carreteras en Cuba están en muy mal estado, llenas de baches, así no hay carro que aguante, se daña la dirección, la suspensión, sufren las gomas, apartando que las personas no son lo suficientemente cuidadosas. Se han dado casos en que los han usado para transportar langostas y todo tipo de cosas ilegales, los autos son devueltos sucios y a veces con muy mal olor en su interior. Es cierto que ya muchos están en mal estado, pero nosotros solo recibimos un salario, arreglar los carros es responsabilidad del gobierno, y nosotros somos los que ponemos la cara a los clientes”, Noel afirmó que jamás ha recibido un dólar como regalo por “conseguir” un auto o hacer una prórroga.

El pasado mes de agosto un equipo de Cubanet recorrió todas las agencias de La Habana y Varadero y ninguna tenía disponibilidad de carros para renta. Es por ello que los clientes deben pagar con al menos 6 meses de antelación a través de internet por el servicio, y así “asegurar” que no se quedarán a pie. Los precios son elevados, y los sobornos necesarios para “poder montarse”. La renta de autos es un negocio muy rentable en Cuba, pero las ganancias no se reinvierten en automóviles nuevos ni en reparaciones.