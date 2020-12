Régimen cubano libera al preso político Ubaldo Herrera Hernández

LA HABANA, Cuba. – El preso político cubano Ubaldo Herrera Hernández fue liberado por el régimen cubano, luego de pasar casi cuatro años en la cárcel por los supuestos delitos de atentado y desacato. El activista había sido procesado por realizar una protesta en la localidad de Quivicán, provincia de Mayabeque.

“Yo llego a la prisión por mediación de una protesta que hice en la localidad de Quivicán con otro muchacho. Pintamos carteles por todas las calles y después empezamos a gritar ‘Abajo el régimen’, ‘Abajo el comunismo’ y ‘Vivan los derechos humanos’. Por esta causa fui sancionado a cinco años de privación de libertad, acusado de atentado”, dijo Herrera en entrevista concedida a CubaNet.

Tras el arresto, cuenta el activista, fue golpeado por agentes de la Seguridad del Estado cubano en dos ocasiones. La policía política también fabricó una causa de atentado en su contra, denunció.

“Me cambiaron la causa. Me iban a soltar con una multa de 150 pesos por ensuciar el ornato público y por desorden público, pero la Seguridad del Estado dijo que no me podían soltar y entonces me dieron otra golpiza que, de hecho, todavía estoy padeciendo de ella y, encima de eso, me fabricaron el delito de atentado”, afirmó.

Herrera contó que la prisión política en Cuba significa estar en peligro de muerte a cada instante, debido a los constantes abusos y torturas a que son sometidos los reclusos en la cárcel.

“Hay que estar allí para vivirlo; este régimen tiene las prisiones tomadas con los esbirros más peligrosos y más asesinos del país. El abuso físico y psicológico es común en las prisiones de Cuba… Hay que estar allí para saber lo que se sufre en una prisión castrista”, apuntó.

El preso político recalcó que el régimen cubano no respeta el derecho a la libertad de expresión. Si fuera lo contrario, él jamás habría sido condenado a cinco años de cárcel, precisó.

Asimismo, confirmó que por enfrentar al régimen cubano en prisión fue víctima de varias golpizas. También protagonizó unas cuatro huelgas de hambre para exigirle a la dictadura una mejor alimentación y atención médica.

“Estuve en huelga de hambre en cuatro ocasiones, por las golpizas, por la falta de asistencia médica y por todas las violaciones de derechos humanos que existen en la cárcel”, dijo.

“La mayoría de los presos padecen de enfermedades crónicas, úlceras, presión alta, diabetes; y la mayoría también enferman de los nervios producto del estrés que se vive en las prisiones cubanas por causa del terror castrista”, terminó.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.