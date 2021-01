El régimen cubano está “dejando morir” al opositor Ariel Valdés

LA HABANA, Cuba. – El opositor cubano Ariel Valdés García ha estado esperando durante 15 días que las autoridades del municipio Playa, donde reside, le brinden una adecuada asistencia médica. Sin embargo, aún se encuentra en su hogar, muy enfermo, indicaron a CubaNet sus propios vecinos.

“Él se encuentra en un estado crítico: tiene un hipo que no se le quita y una dermatitis crónica por la cual está lleno de llagas, por dentro y por fuera. Tiene anemia, está muriendo, el Gobierno lo está dejando morir”, denunció Marlén Alonso Parada, una de las vecinas de Valdés García.

Según explicó, su enfermedad en la piel comenzó hace poco más de un año. Por esa afección estuvo ingresado en Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán, más conocido entre la población como el “Clínico de 26”.

“Estuvo ingresado en el Clínico donde le iban a poner un tratamiento en la sangre (…), pero se acabó el reactivo y no pudieron ponerle el tratamiento. Lo mandaron para la casa con un tratamiento de pomada para la piel y se mejoró, pero con los escasos medicamentos que hay no ha podido volver a recuperarse”, dijo la entrevistada a CubaNet.

Alonso Parada también refiere que el médico de la familia de su zona remitió a Valdés García al hospital, debido a su deteriorado estado. Sin embargo, el activista no pudo ser ingresado porque no existían camas disponibles en la institución hospitalaria.

“Dijeron que no lo podían dejar ingresado porque el hospital estaba colapsado y no tenían camas, así que lo mandaron para la casa. Eso fue hace como cinco días y a estas alturas no han hecho nada para salvarle la vida a este hombre”, lamentó.

Asimismo, indica que los vecinos han realizado diferentes gestiones ante las autoridades, pero no han tenido éxito.

“Muchos vecinos nos reunimos y fuimos hasta la administración del policlínico y planteamos su caso, pero no hemos recibido respuesta. Llamamos a la policía; la policía vino y se lo llevó para el policlínico. Allí lo tuvieron desde las 2:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, cuando lo volvieron a regresar para la casa”.

La mujer explica que durante el tiempo que Valdés permaneció en el policlínico lo mantuvieron sentado esperando por una ambulancia para llevarlo al hospital, pero el vehículo nunca llegó.

“Él no duerme. Se queja mucho de dolores y en las condiciones en que está viviendo, su enfermedad se agudiza cada vez más”, apuntó

Alonso Parada cree que Valdés no está recibiendo la atención médica adecuada “por tener ideas políticas diferentes a las del régimen cubano, y por ser un activista de derechos humanos en la Isla. Es por eso que el Gobierno lo está dejando morir”.

Ariel Valdés es miembro activo del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), una organización que es asediada constantemente por la Seguridad del Estado cubano. Recientemente su líder, José Díaz Silva, recibió una golpiza cuando intentaba salir de su vivienda.

“Yo estoy convencida de que si fuera otra persona ya le hubieran dado un ingreso en el (hospital) clínico quirúrgico, lo hubieran atendido como se merece”, advirtió la vecina de Valdés antes de cuestionar al Gobierno por brindar atención médica “de primera” a extranjeros y no a los nacionales.

“Si hay que llevárselo para el Cira García (clínica que presta servicio a extranjeros) entonces iremos para el Cira García, porque esta situación tiene que tomar un camino… Si le dan atención médica a los extranjeros, a él, que es un cubano de a pie también hay que darle asistencia médica, aunque sea un activista de derechos humanos”, terminó.

