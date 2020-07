¿Por qué el régimen cubano es terrorista?

LA HABANA, Cuba. – El periódico Granma del régimen castrista, ahora en colores pero con sus cuatro paginitas, emprende una nueva pataleta al estilo de Fidel Castro, su fundador, renuente a aceptar que Cuba esté incluida una vez más en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, elaborada por el Departamento de Estado de EE. UU.

Que Granma está hecho a la medida de quien lo fundó, nadie lo duda. Tan es así, que ni muerto publica el informe de la administración de Donald Trump, donde se explica en detalles los motivos por los cuales se incluyó a Cuba en la mencionada lista negra.

Basta con hacer un breve recuento de cómo comenzó todo, para que los asalariados de Granma recuerden esta historia tan vieja como Matusalén.

Allá en Birán, un niño llamado Fidel Alejandro amenazó a su madre con darle candela a la casa, si no era complacido en sus deseos. La madre, asustada, corrió a contárselo al padre. Ambos sabían que el niño era capaz de hacerlo para lograr su fin.

Ese niño creció, se hizo hombre y su historia da fe de cómo continuó siendo el mismo que, en su afán por dominar a través del terror a sus padres y años después al gobierno de Batista, organizó el Movimiento “26 de Julio”, cuyo método de lucha era la colocación de bombas en lugares públicos para sembrar el terror en la población.

Castro creó un grupo numeroso de hombres que, medio engañados, asaltaron el cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. La acción terrorista fracasó, se contaron decenas de muertos en ambas partes y Fidel fue condenado a prisión.

Según el Pequeño Larousse Ilustrado, terrorismo quiere decir “llevar a cabo un medio de lucha violenta, practicada por una organización o grupo político contra el poder del Estado, para la consecución de sus fines”.

Pero la historia no termina ahí. Continúa a través de una guerra en la Sierra Maestra, dirigida por el mismo niño ya crecido, basada en aplicar el terror por sorpresa de un grupo que ataca a militares desprevenidos y se repliega carente de una base territorial fija, llamada “guerra de guerrillas”.

¿Y qué le sigue a esta misma historia, sino miles de fusilamientos con el “niño” en el poder y varias invasiones, organizadas y salidas desde Cuba, la primera hacia Panamá el 19 de abril de 1959, y otras más cuatro meses después del triunfo de la Revolución, todas autorizadas por Fidel aunque violaran la soberanía de otros países?

Por favor, señores, no nos engañemos. Si el régimen fundado por Castro no es terrorista, yo soy un robot producido en Japón y no una vieja escribidora que, como ven, conoce al dedillo la terrible historia de Fidel Castro y su hermano Raúl, porque la conoció en carne propia durante más de medio siglo.

Según la neurocirujana Hilda Molina, Fidel es un clásico psicópata, inteligente, pero con un egoísmo absoluto e incapacitado para la organización y la administración de un país. ¿Pruebas? Estudien el panorama cubano carente de progreso a lo largo del fidelismo y del raulismo.

¿No recuerdan cuando se empeñó en poner de rodillas a los Estados Unidos en coordinación con Irán, mientras organizaba y financiaba guerrillas en América Latina, a pesar de la miseria en la que permanecía nuestro país?

¿No saben que en Cuba se da albergue a fugitivos que han cometido actos de terrorismo en Estados Unidos? ¿Que la Isla mantiene vínculos estrechos con patrocinadores estatales del terrorismo como Irán y Corea del Norte y que continúa siendo un defensor del narco-régimen de Nicolás Maduro?

¿No saben que continúa recibiendo líderes del ELN a pesar de la solicitud de Colombia de extraditar a 10 de ellos que se atribuyeron el atentado contra una academia de Policía en Bogotá, donde hubo 22 muertos y 87 heridos, en 2019?

¿No saben que en Cuba han vivido durante décadas prófugos de la justicia estadounidense, como Assata Shakur, William Guillermo Morales, Ishmael La Beet, Charles Lee Hill y Ambrose Henry Montfort?

¿Tampoco recuerdan que, en 1982, Fidel fue acusado de terrorista debido a su larga historia de apoyo financiero a grupos de terroristas individuales?

Estos argumentos que Estados Unidos ha ofrecido para acusar a Cuba nuevamente como país patrocinador del terrorismo no han sido publicados en el periódico Granma, órgano del partido comunista. ¿Por qué será?