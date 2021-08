LA HABANA, Cuba. – QvaPay, la pasarela de pagos con criptomonedas hecha en Cuba por jóvenes emprendedores, acepta desde julio solicitudes de aplicación para obtener una tarjeta de débito de Mastercard, la multinacional de servicios financieros con sede en Purchase, Nueva York, Estados Unidos, que facilita transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo.

“Ya están listas las tarjetas de débito QvaPay: se trata de una tarjeta de débito Mastercard original con sede en Panamá, disponible para cualquier persona del mundo”, anunciaron los desarrolladores de la plataforma en su canal de Telegram.

La posibilidad de que la pasarela de pagos acceda a tarjetas Mastercard en un escenario marcado por sanciones financieras hacia el régimen cubano y sus dependencias, así como por las trabas que impone el propio régimen al emprendimiento privado, genera suspicacia entre los seguidores de las criptomonedas en Cuba, que tienen, como última referencia, el desmantelamiento de la plataforma Trust Investing.

A decir de su CEO, Erich García, un exestudiante de informática que pasó tres años como administrador de redes en un compendio militar, QvaPay “es una pasarela de pagos con criptomonedas que basa las interacciones de sus usuarios en intercambios P2P”. El joven señala que “modelos de uso de este tipo son muy conocidos y que hay miles de cubanos actualmente usando pasarelas similares como Payeer, Binance, AirTM, YandexMoney, entre otras”.

En declaraciones hechas a CubaNet, García precisó que “la necesidad de QvaPay surge cuando, como cubano, estás muy limitado a la cantidad y volumen de operaciones que puedes hacer en una cuenta de estos servicios sin antes pasar por un proceso de KYC”, a través del cual una empresa verifica la identidad de sus clientes.

Cabe señalar que el proceso de KYC también alude a las regulaciones bancarias y antilavado de dinero que rigen estas actividades.

Erich García advirtió que quien desee incorporar en su negocio una solución de pagos con criptomonedas debe saber que el 99 por ciento de los proveedores que ofrecen este servicio se toman muy en serio las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Entonces, comienzan las dudas: si las criptomonedas son libertad y no discriminan, ¿por qué los proveedores de pago con criptomonedas sí lo hacen?

“Ante ese dilema surge QvaPay, una pasarela de pagos que ofrece el flujo completo de cobro y tramitación con criptomonedas, usando las bondades de blockchain (servicio de exploración de bloques de Bitcoin) para ofrecer de forma fácil esta integración. Cualquier persona puede registrarse y en par de clics comenzar a vender por internet sus productos y servicios para recibir pagos en criptográficos. Hay que aclarar que no es una pasarela de pagos cubana, sino una pasarela de pagos que acepta a los cubanos sin ´discriminación´”.

Ante las especulaciones en redes sociales que ubican a Erich García como una suerte de intermediario o vocero de los creadores de QvaPay, el joven dejó claro que él es el fundador y desarrollador de la plataforma. Sin embargo, sostuvo que al tratarse de “una pasarela de flujo directo entre los peers, entra dentro del modelo de negocio DAO (Organización Autónoma Descentralizada) en el que las transacciones las realizan los propios usuarios entre ellos”.

“QvaPay solo brinda la carretera, los usuarios son quienes usan los vehículos en esa carretera”, dijo García, quien añadió que “se está coordinando un token de la blockchain para que este proceso sea aún más transparente, descentralizado y eficiente”.

En medio de la crisis económica y sanitaria que atraviesa Cuba, QvaPay, a través del propio García, se ha ofrecido como una alternativa para hacer llegar ayuda financiera a los cubanos. De ello se desprende otra interrogante: ¿Qué objetivo persigue la pasarela de pagos QvaPay y cómo ayuda a los cubanos?

“El objetivo de QvaPay es competir en el mercado de las plataformas P2P. Hay miles en todo el mundo, todas con sus pro y contras. En este caso QvaPay solo busca eso: integración en ese ecosistema para facilitar y automatizar procesos de pago y cobro a nivel mundial”, refiere el programador.

Erich García indica que QvaPay muestra avances tangibles y positivos dentro de la Isla, aunque asegurar que centrarse en Cuba “es una particularidad que no les interesa”.

“Hay usuarios de todas partes del mundo, incluyendo a Cuba, pero se trata de competir en el mundo, no en Cuba. La comunidad de criptomonedas en Cuba está creciendo y aunque muchos adquieren prácticas negativas como la participación en estafas, QvaPay se protege de la mejor manera posible: reflejando todo en la blockchain de forma transparente”.

Sobre las tarjetas de débito Mastercard, Erich García precisó que aunque aún no tiene todos los detalles, “se trata de una tarjeta de débito plástica a nombre del comprador la cual se tramita por una empresa panameña que recibe pagos mediante giro bancario de otra empresa en España que sí acepta cripto”.

“La parte de ´pagos´ está garantizada de forma legal. Sobre la posibilidad de uso o no por parte de los cubanos, es una ventana que se abre, aún se está preparando toda la documentación, la convocatoria es para los early adopters que deseen ir probando. Yo personalmente ya la tengo y he realizado pagos online de todo tipo, incluyendo las compras en tiendas MLC”, puntualizó García.

Aunque, en principio, el proyecto de Erich García parece tentador, un joven cubano especialista en trading y criptomonedas radicado en Estados Unidos ofreció a CubaNet otro enfoque del asunto.

“Me gustaría ver a los cubanos utilizando las criptomonedas, con todas las libertades financieras que proveen, pero sin intermediarios dudosos o servicios centralizados que se prestan para estafas o cargos abusivos que van a parar al gobierno cubano”, explicó el especialista, quien solicitó anonimato por temor a posibles represalias por parte del régimen de la Isla.

Sobre García y QvaPay, el experto aseguró: “Su negocio existe porque le interesa al gobierno y el discurso de Erich es muy similar al del régimen, sino hace rato le hubieran cerrado todo y lo hubieran detenido como han hecho con otros”, explicó el joven en referencia a las recientes detenciones de líderes de la plataforma Trust Investing en Cuba.

“Véanlo así: un particular que vende croquetas en la esquina está presionado por el Estado con multas, inspectores y muchas regulaciones, pero QvaPay es un servicio que cuenta con 20 000 clientes cuyo dueño está en Cuba y permanece abierto al mundo”.

“Yo me mantuviera alejado lo más posible, primero porque esa pasarela de pago está en Cuba, por tanto, va a existir hasta que el gobierno quiera, y segundo porque no hay seguridad alguna, en cualquier momento pueden agarrar los fondos y fugarse. ¿Y entonces a quien vas a reclamar? Ojalá existan muchos QvaPay. Lo que está mal es que exista apertura para los que están de acuerdo con el régimen y no para los que piensan diferente”, finalizó el joven.

Sobre el futuro de las criptomonedas en Cuba, ni siquiera el propio Erich García lo tiene claro. De hecho, admite que todo dependerá del interés del gobierno en implementar nuevas políticas.

“Hay dos aristas a considerar, una cosa es el empleo de estas a nivel gubernamental, que no tengo idea de qué intención hay, aunque no descarto que se empleen a futuro en servicios vitales como turismo y/o telecomunicaciones, eso viene, y otra desde el punto de vista microeconómico, es decir: los cubanos, sí, hay muchísimos que las usan en su día a día, ya sea para comprar combos de comida, resolver pagos entre ellos mismos, algunos hasta hacen trading de criptomonedas. El abanico de posibilidades es muy amplio, muchos están viendo que pueden aceptar pagos con cripto, pagar por servicios online, reservar boletos de avión, etc.”, comentó Erich a CubaNet.

Mientras Cuba eso ocurre, QvaPay espera “expandir sus servicios en Europa” y “tratar de legalizar la empresa en Estonia”, y así “buscar nuevos nichos que atacar como Fintech”.

“Por ahora el enfoque es ser lo más fácil de usar posible, así como desplegar las apps móviles para Android y iOS”, refiere García.

Mientras, las tarjetas de débito de Mastercard emitidas por QvaPay buscarán receptores en el mercado cubano. Para obtener el instrumento financiero el solicitante deberá contar con 330 dólares de saldo QvaPay en su cartera digital alojada en ese sitio.

Los 330 dólares incluyen 90 por costos de creación y envío, 200 como fondo mínimo obligatorio de saldo inicial, más el 20 por ciento de descuento por impuestos.

Quienes apliquen tienen que contar con esa cantidad. Para fondear su cartera, deben tener en cuenta los métodos de pago que acepta QvaPay: criptomonedas, payeer y AirTM.

El tiempo de entrega es de 21 a 30 días y se cobrará un dólar mensual por costo de seguros. Según el soporte de Qvapay, los nuevos clientes recibirán un email del proveedor con el PIN para uso en ATMs y en los mecanismos de pago tradicionales.

Aunque la noticia generó revuelo entre los entusiastas de las criptomonedas en Cuba, a muchos todavía les quedan dudas e inconformidades por resolver.

“¿Qué seguridad hay del dinero depositado? ¿En qué banco vamos a estar inscritos? ¿No corremos riesgos de que EE. UU. mande todo a volar? ¿En ese caso qué se hace? ¿Se puede transferir de una Mastercard o Visa hacia esa tarjeta?”, preguntó un usuario que se identificó como Simón.

Por otra parte, hubo quienes calificaron la novedad como una “opción única” que abriría puertas al cubano financieramente debido a su funcionamiento a nivel global, incluida las tiendas MLC en Cuba.

¿Es QvaPay una iniciativa legítima nacida del emprendimiento dentro de la Isla o es una solución del régimen para evadir el embargo aplicado por Estados Unidos? El tiempo dirá.

