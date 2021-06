LA HABANA, Cuba. – La adolescente de 16 años de edad Maydeleisis Rosales lleva desaparecida 16 días. Fue vista por última vez el 30 de mayo en el parque de Campanario y Malecón, en el municipio de Centro Habana, vestida con una licra estampada y un pulóver gris. La denuncia penal ha sido asentada con el número 30932 en la estación de policías de Zanja. Asimismo, las redes sociales también se han hecho eco del caso.

La familia de la adolescente se encuentra desesperada. Hasta ahora, su madre, Isis Rodríguez Ameneiro, solo conoce el testimonio del exnovio de su hija, el único testigo y sospechoso de la desaparición.

“El día 30 ella viene aquí [la casa familiar en Campanario y Neptuno] y aunque le digo que se quede un rato, me dice que se va para la casa del novio a lavar”, explica la madre de Maydeleisis. “Él es su pareja formal y vive en Zanja y Oquendo, pero llega allá y se queda dormida. Sobre las 2:00 de la tarde, cuando se despierta, va a casa de mi primo y ahí se encuentra con su exnovio. Él le dice de irse para un parque a conversar porque tiene miedo que lo vean (él tiene una relación con otro hombre)”.

En la declaración a la policía y a la madre de la adolescente, el exnovio asegura que primero fueron al parque Maceo y que después se movieron al parque de Campanario y Malecón.

“Nos dijo que vino un tercer hombre, haló a la niña por el brazo, en mala forma, y le dijo: ‘Camina, camina, ¿qué tú haces y quién es este?’, y que él no se metió porque quiere irse del país y no quiere problemas. Dice que pensó que ese hombre estaba con Maydeleisis, mi hija”, contó Rodríguez Ameneiro.

El exnovio también dijo a la policía que no podía hacer un retrato hablado porque el desconocido “tenía el nasobuco puesto” y no le había visto “bien” la cara. “Pero dice que era alto, medio moreno, con una ceja picada y los ojos negros”.

Sin embargo, Rodríguez Ameneiro asegura que “esa declaración no es creíble para nadie” y se explica: “Si ahora tú y yo estamos conversando en un lugar y viene una persona a darme el jalón que según él le dieron a la niña, uno reacciona. Era a plena tarde (…). Todo apunta a que es él (el responsable de la desaparición), aunque no lo puedo culpar hasta que la policía no venga y me diga que tiene pruebas”.

Por su parte, la madre de Rodríguez Ameneiro y abuela de la adolescente desaparecida, conoció los comentarios de la pareja del exnovio de Maydeleisis, quien habría dicho que la muchacha “era una prostituta y merecía estar muerta”.

“Todos tienen miedo a declarar porque esos muchachos son personas conflictivas, según me dijeron en la unidad de policías”, dijo la mujer.

Otro de los sospechosos podría ser el actual novio de la adolescente, aunque “ha quedado descartado porque tampoco ha dejado de buscarla”, explica Rodríguez Ameneiro.

“Mi niña es maestra de Química. Está haciendo su carrera en primer año en la Aguada y es jefa de aula. Los profesores vinieron aquí porque se enteraron y están muy preocupados por ella. También se habló con todos los compañeros de aula; nadie la ha visto, nadie sabe nada”.

“Ante la ley ella es menor de edad y no tiene ningún problema ni tiene antecedentes penales”, también dijo la madre de la adolescente.

Rodríguez Ameneiro ha distribuido folletos por otras estaciones de policías, hospitales y terminales de trenes, entre otros sitios.

“La policía me ha peloteado cada vez que he ido a la estación de Zanja a preguntar. Me han tratado mal y lo único que quiero es saber de mi hija. No puedo renunciar a ese derecho”.

La mujer consideró “rara” la ausencia de su hija desde el inicio. No obstante, esperó un tiempo prudente antes de notificar a la policía.

Actualmente, el caso se está investigando como un homicidio. Aun así, Rodríguez Ameneiro no pierde las esperanzas de encontrar a su hija con vida.

Por su parte, el hermano de Maydeleisis, Heiman Rodríguez, ha lanzado en redes un llamado para encontrar a la adolescente. Su publicación sugiere un posible secuestro y denota la violencia que se respira en las calles habaneras.

Entre otros detalles, Heiman pide en sus redes que si ven a su hermana “en una cafetería, parque, otro municipio, (…) donde sea, no formen intriga ni nada (…) llamen a la policía”.

La petición parece improcedente en el contexto cubano, pero no sería el primer caso de secuestro en que una adolescente termina siendo víctima de trata de personas y es obligada a prostituirse. A la mayoría de los casos de este tipo que han llegado a la prensa independiente no se les ha dado seguimiento o los denunciantes han sido silenciados por la policía o los delincuentes.

“La policía me dijo que cuando pasan tantos días tras la desaparición de una persona se piensa lo malo”, dice la madre de Maydeleisis. Pero ella solo se pregunta dónde está su hija, mientras le dicen que “hay que esperar”.

“Pero qué vamos a esperar si estamos desesperados”, lamenta.

