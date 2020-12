LA HABANA, Cuba. – “Les dije lo que yo estaba haciendo, por qué lo estaba haciendo y por qué lo iba a seguir”, dijo el profesor de física Pedro Albert Sánchez sobre el interrogatorio que le hiciera la Seguridad del Estado tras arrestarlo el pasado domingo en su vivienda del municipio Marianao.

En entrevista exclusiva a CubaNet, el educador ofreció detalles sobre la detención arbitraria de la que fue víctima a raíz de la convocatoria que hiciera a través de las redes sociales para una caminata pacífica el próximo jueves 24, a las nueve de la mañana.

“Alrededor de las dos de la tarde vino un hombre joven, mulatico, en una motocicleta. Subió, yo lo vi ya cuando toco la puerta, me enseñó un carnet que no tuve ni la preocupación de ver (…) al poco rato vino la perseguidora (auto policial) y me llevaron”, relató el profesor.

Pedro Albert Sánchez explica que, tras el arresto, fue llevado hacia la sexta unidad de la policía, en el municipio Marianao. Allí fue interrogado varias veces por diferentes oficiales de la Seguridad del Estado.

“Amenazas como tal no hubo, pero sí hubo cierto altercado. Nos dijimos algunas cosas, sobre todo con el primer oficial, que me dijo el nombre pero tampoco me interesa recordarlo (…) Yo le dije que no me interesaba rendirle información, porque yo no le rendía información a la injusticia. Quizás más adelante, si altos funcionarios de la Seguridad del Estado me preguntan algunas cosas, va y yo le respondo parte de lo que me pregunten o todo lo que me pregunten”, detalló.

El educador alega que durante el interrogatorio un oficial le preguntó que quién se creía él que era y si lo que quería era que lo entrevistara el propio gobernante Miguel Díaz-Canel.

“Cuando vio que no iba a ver entendimiento, porque le dije que mandara a otra gente que con él no tenía nada más que hablar, vino otra oficial, que también cabe como nieta mía, y con la cual también tuve cierto altercado”, relató.

El profesor explicó además que los oficiales se mostraron muy interesados en saber qué lo había motivado a realizar esta convocatoria para la caminata.

“Yo le expliqué algo a ella que un poco que me hizo llorar. Esto es una acumulación de remordimientos, primero; de resentimientos, después. Toda esa gama de sufrimiento de 64 años de existencia fue ya como el vino que se fermenta y lo que ha quedado es amor al prójimo”, sostuvo Pedro Albert.

El profesor aseguró que, pese a sus ideas, no cuenta con un proyecto político y sostuvo que tampoco está preparado como para ser muy útil en ese terreno.

“No tengo edad para ponerme a prepararme y convertirme en un buen político. El político debe tener los conocimientos elementales de cómo está funcionando la economía en el país y en el mundo. Yo lo que sé es dar clases de física y matemática, por eso es que no tengo un proyecto…”, enfatizó.

El profesional detalló que la Seguridad del Estado intentó imputarle por escrito el delito de convocar a manifestaciones en la calle en contra del proceso revolucionario cubano, papel que se negó a firmar.

“Yo le dije: eso yo no te lo voy a firmar, porque no es en contra del proceso revolucionario cubano, es en contra de las cosas mal hechas del proceso revolucionario cubano (…) porque no estoy a favor de los disparates que se están haciendo…”, aclaró el profesor.

También asegura que está firme en lo que está haciendo. En ese sentido, tiene sensación de tranquilidad y deja claro que no le interesa lo que pueda hacer el régimen cubano en su contra.

“A mí que no me hagan juicio. A mí me llevan directo para donde yo vaya a cumplir los años que vaya a cumplir. Y búsquenme un borrador y una tiza para dar clases allí de matemática, física y dignidad. Así les dije a ellos”.

Albert Sánchez aclaró que en entrevista ofrecida a otro reportero había dicho que no pertenecía a ningún grupo opositor. Sin embargo, ahora sostiene que pertenece a todos.

“Me pueden llamar en el nombre de dios para hacer cosas decentes a la hora que quieran (…) no me da la gana de esconderme de nadie’’, subrayó.

El educador dijo sentirse preocupado por los actos de repudio del régimen contra quienes disienten del sistema implantado en la Isla. Para Pedro Albert, se trata de “el mismo terrorismo de estado que se cometió cuando ocurrió el éxodo masivo del Mariel”.

“Se lo dije a ambos oficiales: me preocupan esos actos de repudio porque yo lo veo como una continuidad del terrorismo de estado que se cometió cuando el éxodo masivo del Mariel. Hay un momento político importante y yo pienso que el estado debe ser responsable con lo que va hacer. Y la juventud debe ser muy responsable con lo que va a determinar”, concluyó.

