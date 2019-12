Opositores cubanos presos: ¿Dónde está el debido proceso?

LAS TUNAS, Cuba. – El Parlamento Europeo al sesionar el pasado jueves, conden√≥ el encarcelamiento de cuatro ciudadanos cubanos, presos, seg√ļn el r√©gimen de La Habana, por un delito com√ļn, con el precedente de una ‚Äútrayectoria delincuencial‚ÄĚ en el principal acusado, el prisionero de conciencia por las causas de 2003 del Grupo de los 75 Jos√© Daniel Ferrer Garc√≠a, condenado en aquella oportunidad a 25 a√Īos de prisi√≥n, excarcelado junto a sus compa√Īeros por reiteradas protestas, nacionales e internacionales, entre ellas, las del Parlamento de la Uni√≥n Europea.

Pero en el editorial titulado ‚ÄúNueva campa√Īa de calumnias de EE.UU. contra Cuba‚ÄĚ, publicado la semana pasada por el √≥rgano oficial del Partido Comunista, el peri√≥dico Granma dijo: ‚ÄúJos√© Daniel Ferrer fue detenido por la polic√≠a el pasado 1ro de octubre en respuesta a la denuncia presentada por un ciudadano cubano, quien acusa a Ferrer y a otros tres individuos de haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza que lo dej√≥ en condiciones de ingreso hospitalario.‚ÄĚ

En el Expediente de Fase Preparatoria (EFP) 135/2019 iniciado el pasado 3 de octubre, seg√ļn los jueces que negaron los h√°beas corpus, acusados junto a Jos√© Daniel Ferrer Garc√≠a, los ‚Äúotros tres individuos‚ÄĚ seg√ļn Granma, son los ciudadanos cubanos Roil√°n Z√°rraga Ferrer, Fernando Gonz√°lez Vaillant y Jos√© Pupo Chaveco, integrantes todos de la opositora Uni√≥n Patri√≥tica de Cuba (UNPACU).

Aprehendidas esas personas el pasado 1ro de octubre y en prisi√≥n preventiva dispuesta por un fiscal, s√≥lo esa autoridad es la encargada de disponer esa medida cautelar, y por lo dicho por Granma, ‚Äúsecuestro‚ÄĚ y ‚Äúgolpiza‚ÄĚ en la persona del denunciante, t√©cnicamente estar√≠amos en presencia de un delito de privaci√≥n de libertad y lesiones.

Vamos a ver. Concerniente al delito de privaci√≥n de libertad, el C√≥digo Penal cubano en el art√≠culo 279.1 dice: ‚ÄúEl que, sin tener facultades para ello y fuera de los casos y de las condiciones previstas en la ley, priva a otro de su libertad personal, incurre en sanci√≥n de privaci√≥n de libertad de dos a cinco a√Īos‚ÄĚ.

La sanci√≥n es de privaci√≥n de libertad de ‚Äúcuatro a diez a√Īos‚ÄĚ, si el prop√≥sito es de lucro o venganza, o si del hecho resulta ‚Äúgrave da√Īo para la salud, la dignidad o el patrimonio de la v√≠ctima‚ÄĚ, dice el apartado 2 del propio art√≠culo 279.

Respecto al delito de lesiones, el C√≥digo Penal en el art√≠culo 272.1 expresa: ‚ÄúEl que cause lesiones corporales graves o da√Īe gravemente la salud a otro, incurre en sanci√≥n de privaci√≥n de libertad de dos a cinco a√Īos.‚ÄĚ

El apartado 2 del mismo art√≠culo 272 dice que, ‚Äúse consideran lesiones graves las que ponen en peligro inminente la vida de la v√≠ctima, o dejen deformidad, incapacidad o cualquiera otra secuela anat√≥mica, fisiol√≥gica o s√≠quica.‚ÄĚ

La ley penal cubana concept√ļa en el art√≠culo 274 que,¬† quien causara ‚Äúlesiones corporales o da√Īe la salud a otro que, aun cuando no ponen en peligro la vida de la v√≠ctima, ni le dejan las secuelas se√Īaladas en los art√≠culos 272 y 273 (el que ciegue, castre o inutilice la procreaci√≥n de otro) s√≠ requieren para su curaci√≥n tratamiento m√©dico, incurre en sanci√≥n de privaci√≥n de libertad de tres meses a un a√Īo o multa de cien a trescientas cuotas o ambas.‚ÄĚ

El dictamen 360 de 1995 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo indica que corresponde a la polic√≠a en la fase investigativa disponer la pr√°ctica de prueba pericial m√©dico-legal, ‚Äúa los fines de determinar si el da√Īo a la integridad corporal constituye una contravenci√≥n o un delito‚ÄĚ.

Pero a d√≠a de hoy polic√≠as y fiscales son due√Īos absolutos de estas personas, indefensas, sin la asistencia de abogados y no sabemos a ciencia cierta de qu√© se les acusa y cu√°les son las evidencias contra ellos para proponer pruebas en contrario.

Dando por cierto lo que dice Granma, jur√≠dicamente hablando Granma no expresa nada cuando dice, ‚Äúsevera golpiza‚ÄĚ que dej√≥ al denunciante lesionado ‚Äúen condiciones de ingreso hospitalario‚ÄĚ.

√ďiganme, seg√ļn la legislaci√≥n penal cubana, no puede confundirse el concepto de lesiones desde el punto de vista m√©dico con el jur√≠dico.

¬ŅQu√© significa eso de ‚Äúen condiciones de ingreso hospitalario‚ÄĚ para los editorialistas de Granma?

¬ŅPor qu√© ocultan a sus lectores la informaci√≥n policial que ellos poseen? ¬ŅO es que acaso polic√≠as y fiscales ocultan informaci√≥n al peri√≥dico Granma, valga decir, al √≥rgano oficial del Partido Comunista de Cuba?

Y‚Ķ por otra parte, seg√ļn las autoridades policiales, al menos all√≠ fue donde registraron y tras la ‚Äúdenuncia presentada por un ciudadano cubano, quien acusa a Ferrer y a otros tres individuos de haberlo secuestrado durante toda una noche y propinado una severa golpiza que lo dej√≥ en condiciones de ingreso hospitalario‚ÄĚ, seg√ļn Granma, esos supuestos hechos ocurrieron en la sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, un sitio poblado, urbano, habitado‚Ķ

Luego, el denunciante ‚Äúsecuestrado‚ÄĚ, ¬Ņfue amordazado?, ¬Ņno grit√≥? Nadie escuch√≥ algo as√≠ como‚Ķ ¬°Auxilio! ¬°Auxilio!

Luego de la denuncia debió realizarse una inspección en el lugar de los hechos, tomar declaraciones al denunciante y a los acusados y comprobar lo dicho, y, por supuesto, tomar declaraciones a los testigos, y claro está, si hay una persona lesionada, a solicitud del instructor penal y a la vista del abogado defensor, debe haber un certificado médico emitido por un forense que describa las lesiones, sólo así sabremos si estamos ante un delito. Pero nada de esto sabemos, repito, porque los acusados están indefensos.

Entonces no diga Granma que el Parlamento Europeo est√° conspirando contra Cuba, cuando lo cierto es que, cuando no pocos pueblos de Am√©rica van a las calles reclamando derechos, deb√≠an ser los ‚Äúdiputados‚ÄĚ de la Asamblea Nacional del llamado ‚Äúpoder popular‚ÄĚ instalada en La Habana, quienes deb√≠an exigir un debido proceso judicial para todos los ciudadanos cubanos y no s√≥lo para los partidarios del castro-comunismo.