Opositora cubana en México denuncia intento de asesinato

LA HABANA, Cuba. – La opositora cubana Sandy Peralta Torres tuvo que salir huyendo este 3 de enero del poblado de Matamoros, en Tamaulipas, México, luego de haber sido atacada y abandonada casi muerta en la calle por dos hombres, a uno de los cuales, por su acento, pudo identificar como cubano.

Poco antes, estos individuos lanzaron un auto sobre ella para obligarla a detenerse, salieron del vehículo y, mientras uno de ellos la estrangulaba, el que tenía acento cubano la golpeaba y ofendía:

―Gusana, traidora, vendida, esto no es nada, iremos por ti, por tus hijos y tu marido. Estás más que advertida.

Peralta Torres relata además que perdió el conocimiento y, al despertar, los sujetos se habían alejado del lugar. Corrió entonces a su casa, a pocas cuadras de allí, recogió algunas de sus pertenencias y se alejó inmediatamente, con su esposo y sus tres hijos menores de edad (el mayor de 17 años, otro de 11 y la menor de 7).

“Fui para la terminal más cercana y me monté en el primer bus que salió, no me importaba para donde fuera, solo quería alejarme de allí”, declaró a CubaNet.

Unas 24 horas después, la joven de 34 años informó que había logrado llegar a un lugar seguro, al menos por el momento, pero que no sabía qué sería de su familia pues apenas tenía dinero para comer.

Peralta Torres salió de Cuba hacia México en mayo de 2019, “huyendo de la dictadura cubana” y buscando un mejor futuro para sus hijos, asegura. Poco antes, se unió al opositor Partido Liberal Cubano. Una vez en el país azteca, comenzó a extender su activismo por los derechos humanos en Cuba. Para ello creó el grupo de Facebook “Contra la dinastía Castro-Canel asesina, libertad para los presos políticos”.

Dicho grupo, según explica, fue fundado junto al rapero contestatario cubano Maykel Osorbo; en él se realizan denuncias de violaciones de derechos cubanos en Cuba. De igual forma, ha participado en manifestaciones en contra del régimen cubano en la localidad donde residía (Matamoros).

Peralta Torres fue además coordinadora de La Nueva Nación Cubana, grupo radicado en Miami que promueve los derechos humanos y el activismo contra la dictadura en Cuba.

El 10 de diciembre de 2020, la joven comenzó a recibir amenazas de personas que la llamaban o enviaban mensajes de texto a su teléfono, a través de WhatsApp o Facebook.

“Gusana traidora, estamos al tanto de tus pasos (…), todas tus publicaciones están monitoreadas. La manifestación que hiciste en el puente de Matamoros hablando mal de Cuba la vas a pagar con sangre”; “(…) Crees que tú vas a hablar mal del gobierno revolucionario cubano y no va a pasar nada, aquí la traición se paga con la muerte”, fueron algunos de los amenazantes mensajes que recibió.

Poco después de huir de Tamaulipas, México, Peralta Torres comenzó a denunciar lo que le había sucedido a través de varias plataformas de redes sociales. Según manifestó, su intención era además llamar la atención sobre todos los opositores cubanos que se encuentran fuera de Cuba con peligro para sus vidas.

“La Seguridad del Estado cubana está matando a los opositores en los países que no son seguros como Rusia, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Y son personas que a diario se levantan y cogen un momento de su tiempo para hacer su activismo por la oposición y para levantar la voz por el sufrimiento de la Isla de Cuba, de las muertes por culpa de la policía, del hambre, de los abusos (…), del terrorismo que tiene el puesto a dedo Díaz-Canel y la crápula de Raúl Castro”.

Tras lo sucedido, afirma: “Lo importante es que estoy viva, pero Díaz-Canel, tú estás provocando el estallido social, tú estás haciendo que el pueblo se te revire; todas las personas que hasta ayer no habían alzado su voz ya la están levantando y más con todas estas injusticias”.

Desde el 3 de enero, junto a sus tres hijos y su pareja, Sandy Peralta está huyendo del asedio.

“No hay un lugar en México donde yo me pueda esconder. No existe. Todos sabemos que México es amigo de Cuba y aquí hay cubanos que están infiltrados, que trabajan con la Seguridad del Estado”, afirmó la opositora.

Diariamente cambia de lugar y toma otras precauciones para no ser localizada o seguida. Pide ayuda a organizaciones o gobiernos para salir de México hacia cualquier otra nación excepto, claro está, Cuba.

“Si mañana yo me muero o me pasa cualquier cosa, me voy a morir pero libre de pensar que no alcé mi voz o que no me quité la máscara. Cuando yo vivía en Cuba fui adoctrinada como mismo fueron muchos, pero tuve el tiempo de reflexionar y de entender quién verdaderamente era el monstruo, quiénes verdaderamente eran los tiranos, y en contra de quién era que yo tenía que estar: tengo que estar en contra de la Revolución Comunista cubana y a favor del pueblo y con mi pueblo, hoy, mañana y siempre a pesar de lo que sea”, terminó.

