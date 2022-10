CDMX, México. – ¿A qué está dispuesta una persona para salir de Cuba? ¿Cómo escapar de un país sin fronteras terrestres y con uno de los pasaportes más devaluados del mundo en cuanto a acceso? Durante décadas hemos escuchado historias que rozan lo imposible protagonizadas por cubanos, quienes impulsados por su anhelo de encontrar mejoría han arriesgado su vida.

La mayoría han tomado dos vías de escape: navegar en rústicas embarcaciones por 90 millas a través del “cementerio marino” que separa a la península de Florida de Cuba; o llegar a algún punto de Centro o Sudamérica y subir hasta alcanzar la frontera sur de Estados Unidos.

Ambas alternativas retratan la agonía de la migración y los peligros a los que prefieren exponerse los viajeros antes que quedarse en su país. Pero hay historias que no son comunes, y precisamente su singularidad las hace tan increíbles que podrían parecer pasajes ficticios. CubaNet presenta un recuento de ocho escapes inimaginables de la Isla.

Enviarse por DHL

En 2004 la cubana Sandra de los Santos se metió en una caja de madera con una botella de agua y un celular; y se envió a sí misma por DHL desde Nassau, rumbo a Estados Unidos.

La cubana que entonces tenía 24 años había ahorrado lo suficiente vendiendo tabaco de contrabando para llegar a Bahamas. Su plan era pasar allí un par de semanas y luego continuar viaje de alguna manera hasta Florida, pero las dos semanas se convirtieron en tres meses, y no veía manera de llegar a su destino anhelado. A Sandra, desesperada, se le ocurrió arriesgarlo todo y meterse en una caja de madera donde supuestamente iba un motor de barco.

Antes de emprender la travesía, la joven se preparó con improvisadas rutinas de entrenamiento que consistían en entrar a la caja por dos o tres horas al día, pero sin sellarla totalmente. Llegado el momento, De los Santos se colocó en posición fetal y con ayuda de un amigo fue transportada como paquetería en la bodega de un avión. Durante las seis horas que estuvo dentro del reducido espacio, cuenta que rezó y recordó los momentos más felices de su vida. No sabía si iba a morir por falta de oxígeno, por las bajas temperaturas o si, en el mejor de los casos, la lanzarían con rudeza al piso.

Finalmente, Sandra llegó a salvo y al saberse en tierra comenzó a golpear la tapa para salir. Los trabajadores de DHL cuando vieron asomarse a una mujer del paquete, casi petrificados, le pidieron que no se moviera; pero ella no podía hacerles caso. Si había llegado hasta allí, lo siguiente era tocar tierra. Luego de 15 meses bajo custodia, la estudiante de Derecho consiguió asilo político en Estados Unidos.

“Yo prefería morir antes que vivir esa vida miserable en Cuba. Es como estar muerto en vida”, contó Sandra en una entrevista poco tiempo después de llegar a Florida.

El régimen les impidió salir con sus visas, y se fueron en balsa

Al viaducto que une la península de la Florida con los cayos, llegó en 2006 una embarcación con 15 balseros cubanos que una semana después fueron repatriados. Supuestamente la carretera no era suelo americano por lo que no pudieron optar por la política “pies secos, pies mojados”, vigente en ese entonces.

Una cubana residente en Estados Unidos y que tenía a una sobrina entre los balseros devueltos inició una campaña para revocar la decisión y demandó al Gobierno y a las autoridades migratorias. Finalmente, el caso se resolvió a favor de los cubanos deportados y 14 de ellos (uno no fue aceptado porque había mentido) recibieron visas para ingresar de nuevo a Estados Unidos, pero ahora legalmente.

Entonces tuvieron que sobrepasar un obstáculo con el que no contaban: las autoridades cubanas les negaron el permiso para salir del país. Tras meses esperando con sus visas aprobadas, decidieron nuevamente lanzarse al mar porque fue la única alternativa que les dejó la dictadura. Afortunadamente llegaron a salvo a costas estadounidenses.

En una tabla de surf

Al menos nueve cubanos han llegado a la Florida sobre una tabla de surf, según pudo confirmar CubaNet mediante reportes de prensa. El último de ellos fue Pablo Mantilla, quien salió de Varadero y arribó a tierra estadounidense en seis horas. Dos meses antes, en mayo de 2022, el buzo Elián López Cabrera protagonizó una hazaña similar, solo que no tuvo el viento a su favor y el trayecto que pensaba recorrer en unas horas se dilató por día y medio.

El cubano salió también desde Varadero con la meta de recorrer las 90 millas y pedir asilo. Son casi 150 kilómetros de trayecto en los que estuvo a disposición de las condiciones meteorológicas, y con el agravante de que su estado físico no era óptimo. Elián navegó con una bolsa conectada al vientre para almacenar sus desechos, debido al cáncer de colon que padece.

Durante el segundo día de viaje, el teléfono que traía con una tarjeta SIM de Estados Unidos comenzó a recibir notificaciones. Al notar que tenía cobertura, le escribe a algunos amigos residentes en Miami, quienes le sugieren llamar a la Guardia Costera para que lo rescaten. Él se negó pues eso significaba que podían deportarlo, lo que lo dejaría peor que al inicio pues perdería su trabajo en Cuba.

Elián estaba muy cerca de cumplir su sueño, así que siguió intentándolo por su cuenta. Sin embargo, pasaban las horas y no avanzaba. Ya su cuerpo no respondía por el desgaste y accedió a pedir auxilio a los guardacostas estadounidenses. El joven fue trasladado a tierra para recibir tratamiento médico. Una vez en suelo de EE. UU. pidió asilo.

Huir en una avioneta, y regresar meses después por tu familia

La historia de Orestes Lorenzo probablemente constituya uno de los escapes más audaces ocurridos en la Isla. Este hombre no escapó de Cuba en avioneta una vez, sino dos; la segunda ocasión con su familia. Era el año 1991, cuando el mayor de la Fuerza Aérea Cubana y héroe de la guerra de Angola cambió sin avisar los planes de su rutinario vuelo de entrenamiento y dirigió el MiG 23BN que piloteaba hacia Estados Unidos.

Lorenzo voló a ras de las olas para no ser detectado por los radares de ambos países y en unos pocos minutos aterrizó en la base naval de Boca Chica, en los Cayos de Florida. Después de demostrar que no era un espía sino un desertor, puso toda su energía y su tiempo en sacar a su esposa y sus dos hijos pequeños de Cuba, un país donde crecerían con el estigma de ser la familia de un traidor.

Pero la afrenta de Lorenzo de secuestrar un cazabombardero cubano, regalo soviético al régimen de la Isla, y sus declaraciones sobre la realidad de Cuba enfurecieron demasiado a la alta gerencia del país. La respuesta oficial fue condenar a su familia a quedarse presa en el país como castigo, a pesar de que tenían un visado para entrar legalmente a Estados Unidos.

Por 19 meses Lorenzo hizo todo cuanto pudo para visibilizar la separación forzada de su familia: se entrevistó con congresistas y senadores, pidió ayuda a la viuda de Martin Luther King; logró que el presidente George W. Bush mencionara en un discurso su situación. Fue más allá y acudió a la ONU, hizo una huelga de hambre en Madrid y se encadenó a una reja en un céntrico parque de la capital española, mientras Fidel Castro estaba allí. Políticos y hasta la reina Sofía intercedieron por él, pero el Gobierno cubano no estaba dispuesto a liberar a la familia del piloto. La única respuesta que recibió Lorenzo le llegó a su esposa a través de un coronel de la Contrainteligencia. El militar le pasó a Victoria un mensaje del propio Raúl Castro: si Lorenzo quería a su familia, que fuera a Cuba y la sacara él mismo.

Como último recurso el desertor ofreció entregarse al Gobierno cubano para ser juzgado, si a cambio le permitían salir a su familia, pero tampoco fue escuchado. Sin otra alternativa, Orestes Lorenzo planeó cómo rescatarlos y eso hizo. Regresó a Cuba en un avión estadounidense que compró con ayuda del exilio, un Cessna 31, y se encontró con su esposa y sus niños en las coordenadas que antes les había enviado con una amiga. El regreso tuvo sus dificultades: la avioneta aterrizó muy cerca de un autobús con turistas; ya con su familia adentro la puerta no cerraba. No fue fácil, pero la familia del exmilitar cubano logró escapar de la Isla con él. Lorenzo los rescató, “tomando la palabra” de Raúl Castro.

Rápido y Furioso

Durante el deshielo en la era de Obama, Hollywood también se acercó a la capital de la Isla. La octava entrega de la popular saga “Fast and Furious” llevó uno de sus platós a la ciudad caribeña, pero con lo que no contaban los productores del filme cuando recogieron el material de rodaje para regresar a Estados Unidos es que transportarían algo más. En el barco además de los utensilios iban tres choferes escondidos en condición de polizones.

Paradójicamente, en medio de un clima que buscaba aparentar normalidad en la Isla, los cubanos decidieron escapar de un modo insólito y se escondieron en el carguero sellado. No fue hasta que la embarcación atracó que advirtieron sus presencia en los contenedores.

Polizón a bordo

En la madrugada del 15 de agosto de 2019 Yunier García Duarte llegó al Aeropuerto Internacional de Miami escondido en la bodega del vuelo 704 de Swiftair. El joven, que logró colarse en el avión porque laboraba en el Aeropuerto Internacional “José Martí” de La Habana, fue encontrado por un trabajador mientras descargaba el equipaje. Un mes después, García recibió el asilo político.

El joven estaba consciente del peligro que corría pues las bodegas no tienen oxígeno, a menos que viajen mascotas. En su caso le salvó la vida que fuese un viaje muy corto. Pese a ello reconoció que lo volvería a hacer todo de nuevo. “Yo creo que sí, porque realmente en este período que he estado acá, he visto muchas cosas que me gustan, sobre todo, que uno se siente libre y eso me encanta”, dijo.

Desde Mariel a Florida

Apenas un mes atrás, Evelio Calvo, quien trabajaba como mecánico de barcos en la base de prácticos del puerto del Mariel, tomó una embarcación de la zona de desarrollo y partió rumbo a Florida con otras 21 personas, entre ellos niños y una mujer embarazada.

Sin embargo, no lograron pisar su destino: la embarcación fue interceptada en aguas estadounidenses y no se les permitió a sus tripulantes bajar. A diferencia de las otras historias de inimaginables escapes protagonizados por cubanos y cubanas, esta no logró el final que esperaban.

Los tuvieron varios días en el mar hasta que finalmente los devolvieron al puerto de Santiago de Cuba. De inmediato Evelio fue detenido y los últimos reportes sobre su situación no eran alentadores pues lo ubicaban en paradero desconocido. Cuba ha castigado anteriormente con pena de muerte a ciudadanos que han intentado escapar robando embarcaciones.

En una vieja avioneta de fumigación

El más reciente de estos escapes ocurrió el pasado 21 de octubre. El piloto cubano Rubén Martínez Machado tomó una avioneta que era usada para fumigar, voló pegado a las olas y llegó a Estados Unidos. El joven de 29 años aterrizó en una Antonov AN-2, un viejo biplano monomotor ruso de los años 40.

De inmediato el Instituto Cubano de Aeronáutica Civil (IACC) calificó el robo de la avioneta como un acto de “piratería aérea”. Actualmente el joven se encuentra a disposición de las autoridades migratorias, esperando su entrevista para mostrar miedo creíble. De no lograrlo, sería devuelto a Cuba como ocurrió con quienes secuestraron la embarcación del Mariel.

