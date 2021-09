LA HABANA, Cuba. – “Es más probable que te acepten una propuesta donde usas modelos blancos y rubios que modelos negros”, afirma Karina, una diseñadora que ha tenido la oportunidad de trabajar para varias empresas del Ministerio del Turismo (MINTUR) de Cuba y, en especial, con entidades del sistema económico de las Fuerzas Armadas (GAESA), como Gaviota S.A., donde el racismo es más evidente, casi “una norma de hierro”, dice.

“De vez en cuando te piden que incluyas a una persona negra pero es muy raro, casi como por cumplir, para limpiarse el pecho. Cuando no te lo piden, no lo hagas porque te van a virar el trabajo para atrás hasta que pongas modelos blancos. (…) Nunca te dicen que es por eso, te dicen que no les gusta pero ya una sabe de qué se trata”, comenta Karina.

Rafael es otro diseñador que ha tenido experiencias similares, aunque con el agravante de que no solo le han rechazado los trabajos donde aparecen personas negras, sino que él mismo se ha sentido discriminado por serlo, a pesar de no aparecer en las imágenes de las promociones.

Aunque se graduó en 2014 de Diseño Gráfico, con buenas calificaciones, le fue imposible quedarse como empleado fijo en las dos agencias de turismo (Palmares S.A. y Turarte) donde laboró durante el periodo obligatorio de servicio social y con posterioridad, cuando fue liberado.

Rafael no duda de que hubo racismo en tan “mala fortuna” porque de los varios diseñadores jóvenes que junto con él solicitaron plazas en las agencias y bolsas empleadoras del turismo —un requisito indispensable para optar por un empleo en el sector— solo los de piel blanca corrieron con “mejor suerte”. Tanto él como Danilo, otro joven negro, fueron rechazados probablemente por no encajar en el “ideal corporativo” de Gaviota S.A.

“A veces me llamaban para entrevistas pero sabía que era bate al seguro [que lo rechazarían]”, afirma Rafael. “En 2016 fui contratado para un trabajo de Gran Caribe. Me lo dieron porque no fui en persona. Envié la propuesta, sabía que les iba a gustar y enseguida me llamaron, pero igual nada de poner negros, mucha gente blanca. Negros no, solo está permitido hasta mulato claro. Y lo de siempre. La mulatica que aparece junto al blanco rubio en su papel de jineterita. Color local pero bien desteñido. Nada de alto contraste. Eso es fijo, no importa para quién trabajes. Y si es Gaviota es peor. Ahí los negros somos la peste. Solo tienes que fijarte en sus redes sociales. Parece Noruega. La única vez que trabajé con ellos hice la campaña con modelos negras, sin keratina, eso fue un escándalo. Lo hice a propósito. Hasta hubo un estúpido ahí que me tiró un chistecito. Me dijo: ‘¿Tú has visto alguna gaviota negra?’. Me dieron ganas de sonarle la cara ahí mismo”, dice Rafael, que para poder asegurarse un trabajo estable, teniendo más probabilidades de ser aceptado, decidió unirse con un grupo de amigos diseñadores y trabajar de manera independiente.

“El racismo en el turismo cubano no es un cuento. Existe. Es real. Es palpable. Toda la gráfica, la visualidad están contaminadas por ese discurso donde se asocia el lujo, el confort, lo paradisiaco con lo blanco”, afirma Ismael, diseñador vinculado al sector turístico cubano pero que también ha realizado algunos trabajos para agencias extranjeras en México, República Dominicana, Panamá y España.

“Es algo que no sucede, por ejemplo, en Dominicana, donde la gráfica hace énfasis en la raza, en lo autóctono, no le da la espalda, se hace con orgullo nacional. Hay casos de racismo, por supuesto, pero aún así es muy diferente a lo que te piden aquí, donde el color negro es un elemento accesorio, no, mejor dicho, es el moco pegado (…). Se nota algo muy parecido a lo que sucede en México, donde se respira cierta vergüenza por lo indígena. Una negación constante de la realidad. Los modelos siempre son jóvenes blancos y rubios. Las chicas siempre visten de blanco, la transparencia que resalta la blancura (…). El de piel oscura es el vendedor callejero, el músico, el cocinero, el chofer. Lo exótico que se exhibe como un animal enjaulado en el zoológico, como una bestia en un safari. Nunca es el cliente (…). Yo siento esa misma vergüenza aquí, una vergüenza que proviene de los decisores (…). En buena medida es un problema de los diseñadores que en ocasiones no somos capaces de resolver el problema del racismo institucional de modo inteligente, echar abajo clichés, prejuicios, pero creo es algo mucho más profundo, que está en la esencia del sistema, un sistema que se avergüenza de lo mestizo, de lo negro, como sucede con toda actitud racista”, sostiene Ismael.

Gaviota S.A., el racismo institucionalizado

Aunque el régimen cubano aseguraba haber erradicado la discriminación racial durante los primeros años de la Revolución, lo cierto es que la realidad actual, en especial lo que sucede en el sector turístico, ha dejado al descubierto que poco o nada ha cambiado en relación con el racismo.

Las “soluciones mágicas” apenas se reducen a elementos y disposiciones legales de superficie relacionados más con el populismo del discurso de la dictadura que con una voluntad real de hallar una solución.

Mientras tanto, las constantes maniobras de invisibilización del fenómeno junto con la criminalización de cualquier forma de activismo social independiente han servido de manto protector a los grupos en el poder que insisten en profundizar el abismo entre negros y blancos.

Para tener una idea de la verdadera magnitud del fenómeno, y que no se trata de algo casual, pudiéramos comenzar revisando las publicaciones en redes sociales de empresas cubanas relacionadas directamente con el turismo, como es el caso de Gaviota S.A., una de las más señaladas por sus prácticas racistas, a pesar de estar administrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Apenas en lo que va de año tan solo la página oficial de Facebook de Gaviota S.A., así como la de Gaviota Tours, han usado en tres ocasiones personas negras en sus promociones contra más de un centenar de publicaciones donde aparecen hombres y mujeres de piel blanca.

El 30 de mayo de 2021 se usó por primera vez durante este año una modelo negra para la imagen que celebraba el arribo a los 12 000 seguidores pero no fue hasta dos meses después, el 30 de julio, que volvió a aparecer una persona negra en la página de Facebook, en este caso un joven en compañía de dos mujeres y un hombre blancos, una aparición excepcional porque en los casos donde se representan escenas grupales jamás se recurre a una familia o grupo de amigos negros, y mucho menos se incluyen niños. Para Gaviota, la infancia feliz, la alegría juvenil y la amistad son asuntos exclusivos de blancos.

La otra vez que volvió a aparecer la imagen de una persona negra fue el 5 de agosto, pero solo porque esta aparecía en el extremo izquierdo de la fotografía dentro de un grupo de mujeres mayoritariamente blanco. Casi tuvo que transcurrir otro mes para que, el 30 de agosto, apareciera la imagen de un músico negro.

Pero el caso más curioso tuvo lugar este 5 de septiembre, cuando fue retirada una publicación a las pocas horas de ser subida a la página de Facebook solo porque la modelo usada no respondía a los estándares estéticos de Gaviota S.A. Se trataba de una mujer negra con el pelo recogido en una trenza. Una imagen que intentó formar parte de la campaña “Seguros con Gaviota”, que busca atraer turismo en medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país.

“Fue retirada de inmediato. Fue un escándalo. Llamaron de la presidencia (de Gaviota) para decirnos que estaba muy fea, que la tumbáramos ya”, informa una fuente vinculada a la corporación. Hoy la imagen no está disponible en el muro de Facebook de Gaviota Tours pero CubaNet pudo hacer captura de pantalla antes de que fuera despublicada.

La campaña “Seguros con Gaviota”, que promueve a Cuba como destino seguro en momentos de la pandemia, jamás ha incluido negros en sus carteles. De hecho, la actual imagen de portada, que alude al personal sanitario y a las medidas de seguridad contra la COVID-19, solo usa modelos de piel blanca.

Algunos pudieran decir que se trata de hechos “no conscientes”, de eventualidades, pero los que han vivido en carne propia la discriminación —entre ellos muchos de quienes se encargan de promover la imagen de la corporación militar— dan fe de que la ausencia de personas negras va peligrosamente más allá del azar.

