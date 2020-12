Miembros del 27N y MSI se encuentran sitiados por agentes del régimen

MIAMI, Estados Unidos.- Sentadas las bases de parte del castrismo, y hecha pública su decisión de no dialogar, el régimen continúa en su ofensiva contra todo aquel que disiente y tiene el valor de decirlo. Esta vez es contra el científico Omar Casanella, uno de los huelguistas de la sede del Movimiento San Isidro.

Casanella utilizó su cuenta de la red social de Facebook para denunciar que este viernes le fue entregada una citación para presentarse, mañana sábado 5 de diciembre, en la estación de policía del Cerro, cita en Infanta y Manglar, a las 10:00 a.m.

“Uno de los agentes de la policía política vino ahora a mi casa y me entregó esta citación de hoy para presentarme mañana (violando las 72 horas de antelación con que debe citarse según la ley de procedimiento)”, escribió Casanella.

Y agregó que el documento vino acompañado de amenazas. “Me dijo que, si yo no iba mañana a la citación, venían mañana con una orden de registro de domicilio y de detención”.

En el papel entregado al científico y activista cubano dice que el motivo de la citación es una “entrevista”, y que debe presentarse ante el oficial “Angelito”.

La citación de Casanella llegó el mismo día en que varios cubanos han denunciado hostigamiento y vigilancia en sus viviendas desde tempranas horas.

Facebook ha sido la plataforma por la que los opositores han podido evidenciar el estado sitiado en el que se encuentran. Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados y en huelga de hambre en la sede del MSI el pasado mes de noviembre denunció que se encuentra bajo vigilancia por la Seguridad del Estado y el jefe de sector, y no lo dejan salir de su casa.

“Estoy bajo vigilancia por la seguridad del Estado y el jefe de sector conocido como la sombra no me dejan salir de mi casa. Facebook no me deja publicar por mí perfil”, escribió.

El periodista independiente Esteban Rodríguez, por su parte, también publicó fotos en las que se observan agentes de la policía política vigilando los bajos de su casa.

“Dicen que estoy bajo investigación por presunto vínculo con personas de Miami. No puedo salir de mi casa”, escribió.

Asimismo, el activista y periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho asegura que ha sido amenazado al bajar de su casa por agentes del régimen y que tampoco le permiten salir.

“Bien, me amenazan al bajar y me dicen que no puedo salir. Cuando pregunto hasta cuando sería esto? Me dicen que de por vida, ya que tengo vínculos con la diplomacia de un país. (No hace falta decir cuál)”, dijo.

Y agregó: “Me siguen explicando que, como quedó evidenciado públicamente en el noticiero nacional de televisión mi relación con esta sede, pues el resto de mi vida tendré escoltas… (citando textualmente lo que me informaron). El señor que está sentado es el escolta de turno, junto a los tres que están parados en el auto. Cuatro hombres para una sola persona que lo único que hace es informar la realidad de su país. Me encierran en mi casa por no querer ser un vocero unipartidista!”, sentenció.

Por su parte, de los jóvenes artistas e intelectuales que participaron el pasado viernes 27 de noviembre en el plantón frente al Ministerio de Cultura (MINCULT), en el capitalino barrio del Vedado, CubaNet pudo confirmar que Yunior García, Luz Escobar, Julio Llópiz y Ulises Padrón también han sido sitiados en sus viviendas este viernes por el régimen, con el objetivo de impedirles salir a la calle.

