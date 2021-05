LA HABANA, Cuba. – Familiares de la periodista independiente Mary Karla Ares González denunciaron que este miércoles el Tribunal Provincial Popular de La Habana denegó el recurso de hábeas corpus presentado en favor de la comunicadora, arrestada el pasado 30 de abril tras cubrir una manifestación en la calle Obispo, Habana Vieja.

“Yo estuve el martes en el Tribunal para que me dieran razón sobre el hábeas corpus y me dijeron que no, que el proceso estaba en manos de los jueces y que no tenían una respuesta definitiva”, aseguró Carlos Alberto Ares Valdés, padre de la reportera.

Luego, “este miércoles me llaman para que me presentara… Me atendieron ahí en la calle, afuera (del Tribunal) y me entregaron la respuesta del hábeas corpus, sin efecto ninguno”.

Según explica Ares Valdés, el hábeas corpus, procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad de su arresto, fue presentado ante el Tribunal Provincial Popular de La Habana el mismo 30 de abril, fecha en que su hija fue detenida.

“Mi hija es inocente, mi hija es una periodista con la que se está cometiendo una arbitrariedad porque ella no ha hecho nada”, denunció.

Mary Karla Ares se encuentra recluida en la Unidad Territorial de Investigaciones y Operaciones conocida como Quinta Unidad, sita en la avenida 7ma y la calle 62 de Playa. Sin embargo, según la información brindada por su padre, el proceso investigativo de su caso se encuentra a cargo de una instructora de la Seguridad del Estado que radica en Villa Marista, sede de la policía política.

“Dicen ellos (las autoridades) que en el artículo 200 o 201 hay un inciso por el que se puede acusar (a mi hija) de desobediencia, cuando en este país lo que más se comete a diario son desobediencias por parte de la policía”, dijo Ares Valdés.

Hasta el momento, las autoridades no han permitido recibir visitas a la joven reportera.

“Solamente nos permitieron entregarle las cosas que ellos entendieron que ella podía recibir. (La instructora) aceptó llevarle algunos bocaditos que yo le había preparado, y me los aceptó porque me dijo que (Mary Karla) no se estaba alimentando bien, que no le gustaba la comida de porquería que dan en ese lugar”, contó Ares Valdés.

Por su parte, Marisol González Rodríguez, madre de Mary Karla, alega que las autoridades están tratando a su hija como a una “criminal”.

“Mi hija es una periodista que estaba llevando a cabo su trabajo. Están tomando represalias y están dando un escarmiento con estos jóvenes”, apuntó.

“El régimen tiene que parar y dejar de hacerle tanto daño a las madres cubanas y a los jóvenes que solo están pidiendo lo que suponen que merece este país”, aseguró González Rodríguez.

El pasado 30 de abril, agentes de la Seguridad del Estado y uniformados de la PNR arrestaron a Mary Karla Ares González, reportera del periódico comunitario Amanecer Habanero, y a otros nueve manifestantes. La detención ocurrió mientras la joven reportera transmitía en vivo por redes sociales una protesta pacífica protagonizada por varios opositores, quienes exigían que se les permitiera visitar al artivista Luis Manuel Otero Alcántara, en ese momento en huelga de hambre y sed en la sede del Movimiento San Isidro (MSI).

Organizaciones internacionales que defienden la libertad de expresión y prensa como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenaron el arresto de Ares González y del periodista independiente Esteban Rodríguez, quien también resultó arrestado durante la protesta.