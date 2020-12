Luis Manuel Otero: “mi objetivo sigue siendo sacar a Denis de prisión”

MIAMI, Estados Unidos.- “Las tres personas con las que he conversado me han dicho que hay una energía de cambio. Estamos conectados, yo lo sentía desde antes de la huelga de hambre, siempre he sido muy optimista, y creo que sí se puede, ojalá y este suceso sea el lapidario, y ojalá y empecemos un 2021 con un país libre y democrático”.

Estas fueron las primeras palabras de Luis Manuel Otero Alcántara a las cámaras de CubaNet luego de ser liberado este martes 1 de diciembre. El activista y líder del Movimiento San Isidro se encuentra en casa de su mamá, a donde lo llevaron luego de que le dieran el alta médica del Hospital Clínico Quirúrgico Comandante Manuel Fajardo, en La Habana.

Después de su liberación, Otero Alcántara aseguró que hablará con todos sus amigos y conocidos de los que ha sucedido y lo que está sucediendo, pues su objetivo sigue siendo la libertad y la democracia de Cuba, sin embargo, “en este instante lo primero es sacar a Denis de prisión”.

“Denis debe estar fuera de la cárcel porque se violó el debido proceso. Y el problema no es una perreta de macho alfa que quiere llevarse el gato al agua a como de lugar, yo cedí porque me di cuenta en la huelga de hambre y de sed que ese enfrentamiento pertenecía más a los siglos XVI y XVII”. El amor es lo que funciona, dice Luis Manuel Otero a CubaNet.

El “artivista” contó que en Damas 955 “estábamos leyendo poesía literalmente, nosotros comenzamos la huelga de hambre porque nos cortaron los suministros, ellos fueron los que nos llevaron a esa dimensión, pero nosotros estábamos leyendo poesía por Denis Solís, y ese va a seguir siendo mi objetivo”.

Sobre la respuesta de los jóvenes cubanos a la violencia con la que el régimen sacó a los 14 huelguistas de San Isidro el pasado jueves 26 de noviembre, Luis Manuel tiene fe. “Ojalá que el retoño que hemos ido cultivando se dé, yo soy un hombre con mucha fe, y voy a morir así”.

El líder del Movimiento, que comenzó la huelga de hambre y sed el 18 de noviembre, relató como fue que, en el Hospital Fajardo, donde fue ingresado en contra de su voluntad en una sala aislada y vigilado por agentes de la Seguridad del Estado, decidió volver a ingerir alimentos.

“La vida significa ahora mismo mucho para mí, y una de las cosas que me animó a comer fue la enfermera que me cuidaba, que me miraba y me pedía que comiera, porque ella no entendía de ideologías o de régimen, ella solo veía que delante de ella había alguien que si no comía iba a morir, y ella quería salvar eso por encima de todo. Eso me impactó”.

“Estoy feliz de que estemos conectados, me han contado que la realidad cubana ahora mismo está cambiando, que se está creyendo en el cambio y que la juventud está pidiendo un cambio. Como lo he dicho en otro momento, yo no le voy a dejar esa responsabilidad a mis hijos, lo que deba hacer lo hago hoy, y si me muero antes ya tendrá mi hijo que coger la bandera, pero este es nuestro momento”, sentenció Luis Manuel Otero.

