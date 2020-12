Denis Solís está incomunicado y solo sabe “lo básico”

LA HABANA, Cuba. – “Cuando murió la madre de Denis, un amigo mío que era de los 75, me dijo: ‘¿Tú quieres que saquemos esto?’ y le respondí que no, que ¿para qué? Pero esta vez no me voy a callar”, afirma Vladimir Lázaro González Scull, el tío de Denis Solís González, el rapero y miembro del Movimiento San Isidro condenado a ocho meses de cárcel por el supuesto delito de desacato.

De esta forma, su tío recuerda que, a los 12 años, Solís perdió a su madre por una negligencia médica. “Pasó una niñez dura con su padrastro que era un hombre terrible. Y cuando vino a vivir para acá con nosotros, lamentablemente no le dimos la niñez que teníamos que haberle dado porque teníamos mucha necesidad económica”, lamenta el entrevistado.

“Por encima de toda la tempestad que pasó, se hizo enfermero y practicó en Nefrología y en el hospital Calixto García”, señala su tío. Enseguida agrega que Solís tuvo que renunciar a su trabajo como enfermero “por la necesidad económica”, tras lo que comenzó a manejar un bicitaxi, destino común de personas negras y afrodescendientes en Cuba, quienes encuentran mejor remuneración en las calles y con trabajos rudos.

Sobre la situación actual de Solís, González Scull tiene pocos detalles.

“Él está incomunicado y no sabe nada. Nosotros somos su fuente de información y no ha habido tiempo de contarle todo, pero sí lo básico: la huelga de hambre y que el mundo entero está clamando por él”, asegura.

Entre la campaña de solidaridad de las personas que exigen la liberación de Solís y la campaña de difamación que ha sostenido el régimen en sus medios oficiales no solo contra el rapero sino también contra los huelguistas de San Isidro, la familia del joven no se ha quedado de brazos cruzados en cuestiones legales. El centro de asesoría legal Cubalex le ha acompañado en cada gestión.

La directora de Cubalex, Laritza Diversent Cambara, explicó a CubaNet las acciones legales que se han emprendido en este caso.

De esa forma, la familia está solicitando una “copia del Acta de juicio oral, porque aunque en los procesos sumarios la sentencia se dicta de manera oral, en todos los juicios se hace un acta que es lo que consta en el expediente y ahí supuestamente deben reflejarse las pruebas utilizadas por el Tribunal para que se determinara que Denis era culpable”, explica la abogada.

También han sido presentados una denuncia al Consejo de Estado por la violación de los derechos constitucionales y una copia literal del auto donde se le notifica que está privado de libertad “porque en la respuesta del habeas corpus se decía que se había presentado ante el fiscal el día 10 a las 13:00 horas, y luego dice que la disposición de la prisión provisional se hizo a las 9:00 horas, entonces hay una incoherencia”, explica la abogada.

Otros procedimientos penales, como la apelación, también se tuvieron en cuenta durante los días en que el artista estuvo completamente incomunicado.

“Nosotros tenemos mucha preocupación”, dice González Scull. “Tengo tremendo estado de ansiedad por verlo, por saber. Él mismo nos dijo que fue golpeado en Punto 30, que fue golpeado en el Vivac y no sabemos lo que le pueda estar pasando ahora”.

En la última llamada que pudo realizar, el propio Solís le pidió a su tío que no lo fueran a ver “porque sabrá Dios las presiones que les estarán haciendo”.

Aunque diversas fuentes han apuntado a que Solís podría estar en huelga de hambre, su tío desmiente esa suposición. “Me dijo que eso (la huelga de hambre) para él es un suicidio, que él va a seguir fuerte, pero que no transa”.

González Scull aseguró que la grabación de Denis Solís transmitida por la Televisión Cubana data de 2016, “cuando le quitaron un bicitaxi e hizo una protesta pública”, tras lo que estuvo preso.

“Ahí es cuando filma ‘Sociedad condenada’ y comienza su carrera artística, después de pertenecer al Partido Republicano de Cuba”, recuerda González Scull, quien rechaza las mentiras del régimen contra su sobrino.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.